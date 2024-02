Mark Zuckerberg molda sua própria inteligência artificial com a mente de sua filha Max e a cantora Taylor Swift

Há muitas maneiras de treinar uma inteligência artificial. Desenvolvedores e especialistas em tecnologia executam códigos nos sistemas de aprendizado de máquina para que os usuários tenham melhores experiências com essa tecnologia. Mark Zuckerberg, criador do Facebook e CEO da Meta, destaca nas redes sociais por um vídeo em que usa notas de Taylor Swift e sua filha, Max (por Máxima), para ensinar coisas à sua própria IA.

O vídeo que circula nas redes mostra Zuckerberg tocando guitarra enquanto Max canta "How You Get the Girl" de Taylor Swift, de acordo com a resenha do Infobae. O magnata das redes sociais diz que está usando esse método para treinar seu V-JEPA, sua inteligência artificial.

A IA de Zuckerberg está sendo desenvolvida para analisar vídeos. O objetivo do CEO do Meta é que V-JEPA possa identificar e compreender diferentes tipos de conteúdo em vídeos, como pessoas, objetos e ações.

As imagens de Mark Zuckerberg geram discussão nas redes sociais, focada nos direitos autorais de Taylor Swift ou qualquer outro músico que seja usado para treinar uma IA. Os internautas expressaram sua preocupação com o fato de que seus dados possam ser utilizados sem seu consentimento.

É importante ter em mente que Zuckerberg não revelou que tipo de dados de Taylor Swift está utilizando para treinar o V-JEPA.

O vídeo de Zuckerberg também despertou interesse no uso da música no desenvolvimento da inteligência artificial. Alguns especialistas acreditam que a música pode ser uma ferramenta valiosa para treinar as IAs a compreender a linguagem e as emoções humanas.

É muito cedo para dizer qual será o impacto do vídeo de Zuckerberg no desenvolvimento da inteligência artificial. No entanto, o vídeo gerou um debate importante sobre privacidade, ética e o uso da música no desenvolvimento da IA.