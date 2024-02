Erro 404: o que é e por que ocorre?

Em mais de uma ocasião, com certeza você já clicou em um link e foi automaticamente redirecionado para uma página que exibe uma mensagem dizendo que o conteúdo solicitado não está disponível, geralmente como ‘404 Not Found’ ou ‘404 página não encontrada’. O erro 404 é um código de status HTTP enviado pelo servidor web ao navegador, ou seja, ao cliente que fez a solicitação HTTP. É assim que o navegador exibe o código como uma página de erro.

O link que leva a esta página é chamado de ‘dead link’ (link morto) ou ‘broken link’ (link quebrado). O código de status HTTP 404 geralmente é abreviado como ‘Erro 404′, ‘HTTP 404′ ou ‘Código 404′.

Por que ocorre o erro 404?

O detonante mais comum do erro 404 é que o conteúdo do site foi removido ou movido para outro URL. No entanto, existem outras razões pelas quais uma página HTTP 404 pode aparecer no seu navegador.

• O endereço URL ou seu conteúdo (arquivos ou imagens) foram excluídos ou alterados (os links internos do site não redirecionaram para a nova página de destino).

• O link não foi colocado corretamente (por exemplo, por falta de atenção na criação ou redesign), o URL foi linkado de forma incorreta (não foi marcado adequadamente) ou o endereço que o usuário inseriu na barra do navegador não corresponde ao URL.

• O servidor web responsável não está em funcionamento ou há problemas de conexão.

• O nome de domínio solicitado não pode ser convertido em um endereço IP pelo Sistema de Nome de Domínio.

• O nome de domínio (já) não existe.

A maioria dos links quebrados costumam permanecer online por um longo período de tempo, principalmente porque os operadores de serviços online geralmente não sabem quais conteúdos foram movidos ou removidos. Com frequência, os motores de busca - como Google, Bing e Msn, entre outros - oferecem em seus resultados conteúdos que já não estão disponíveis (pelo menos não no URL especificado).

Outros sites como blogs, portais de notícias, etc., também não são notificados quando o site é removido ou quando um novo URL é atribuído a ele. Além disso, como nem todos os operadores de sites verificam constantemente seus links externos, é comum que os links quebrados passem despercebidos.