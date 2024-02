Engenhoso método científico consegue transferir energia solar do espaço para a Terra

A produção de energia elétrica é um dos processos que consome a maior quantidade de recursos não renováveis. É por isso que existem iniciativas ao redor do mundo que propõem métodos alternativos, como a energia eólica e os painéis solares.

Estes últimos são muito úteis, mas têm a particularidade de que, às vezes, dependem das condições climáticas de uma região para estabelecer uma otimização.

Esse problema já foi resolvido por uma equipe de cientistas, que desde 2023 enviaram um satélite com painéis solares para o espaço, para nos enviar energia da órbita do planeta para a superfície.

O envio do satélite foi em janeiro de 2023 e em junho do ano passado, como informamos aqui, foi possível fazer a primeira transferência de energia. Agora, a transmissão de eletricidade está se tornando mais comum, a fim de transformar esse mecanismo em uma solução séria para o consumo violento de recursos dos métodos convencionais.

O projeto foi realizado pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech em inglês). Os pesquisadores enviaram torres com painéis solares para o espaço e começaram a coletar energia solar, para evitar as dificuldades enfrentadas por esse método na Terra.

Neste ambiente, uma sonda com painéis solares recebe energia da estrela maciça durante os 365 dias do ano sem interrupções. O problema a ser resolvido era a transmissão do que haviam coletado para a Terra.

Para isso, o Caltech testou o Projeto de Energia Solar Espacial (SSPP) para coletar e o MAPLE (Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment) para enviar.

Este último mecanismo funciona utilizando uma matriz de transmissores de microondas que são leves e flexíveis. Impulsionados por chips eletrônicos personalizados construídos com tecnologias de silício de baixo custo, eles conseguem fazer uma conexão com um receptor na Terra.

Os especialistas que impulsionam este projeto, que funcionou em seus primeiros testes, dizem que "potencialmente (podem) produzir oito vezes mais energia do que os painéis solares em qualquer lugar da superfície terrestre".

A energia solar é uma das iniciativas que deve ter maior força, pois é um recurso renovável (que fornece eletricidade ilimitada) e contribui para a redução do aquecimento global.

Um dos pais da energia elétrica, Nikola Tesla, foi o principal impulsionador dessa ideia. O cientista norte-americano tinha uma visão de transmitir energia de forma sem fio a longa distância.

A teoria principal proposta por Tesla foi utilizar uma rede de torres e satélites no espaço para capturar a energia solar e depois transmiti-la para a Terra. Ele imaginou que a energia solar poderia ser capturada por receptores especiais nesses aparelhos e convertida em eletricidade, que então seria transmitida por meio de ondas eletromagnéticas ou correntes elétricas pelo ar ou pelo solo até chegar a dispositivos receptores na Terra.