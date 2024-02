Dragon Ball Z: a estranha origem do Andróide Número 19 que você certamente não conhecia

Em uma revelação surpreendente, foi revelado que Akira Toriyama, o gênio criativo por trás de Dragon Ball, baseou o design do Andróide Número 19 em uma fonte de inspiração incomum: uma boneca de porcelana que enfeitava os laboratórios do Dr. Gero durante seus dias como cientista louco a serviço da Patrulha Vermelha.

A notícia foi divulgada através do site oficial de Dragon Ball, onde compartilharam a fascinante história por trás do design do Andróide Número 19.

A boneca de porcelana, que estava em exibição na sala de comando do quartel-general do Exército da Patrulha Vermelha, aparentemente veio de um dos despojos obtidos nas conquistas passadas do exército. Seu design único deixou uma impressão duradoura no Dr. Gero, que anos depois o recuperaria na forma do Andróide Número 19.

No site oficial do anime Dragon Ball, foi compartilhada a revelação: "Você sabia que a aparência do Android 19 foi inspirada em uma boneca que estava em exibição na sala de controle da sede do Exército da Patrulha Vermelha? Aparentemente, ela veio do saque de uma das conquistas passadas do exército e seu design único impressionou o Dr. Gero o suficiente para ele se lembrar anos depois".

Vegeta e Androide Número 19 Dragon Ball

A história por trás da inspiração revela a criatividade peculiar de Akira Toriyama ao misturar elementos inesperados na criação de seus personagens. O Andróide Número 19, com seu design e expressão distintivos, agora carrega a marca de uma boneca de porcelana que um dia foi um tesouro nos dias ativos do Dr. Gero como cientista do Exército da Fita Vermelha.

Esta revelação lança nova luz sobre a rica história de Dragon Ball e como elementos aparentemente insignificantes podem se tornar inspiração para alguns dos personagens mais icônicos da série.