Xbox apresenta primeiro controle flutuante inspirado no Ornitóptero

‘Duna: Parte Dois’, filme baseado na segunda metade do romance de ficção científica de 1965 ‘Duna’, de Frank Herbert, será lançado daqui a um mês. É por isso que a Microsoft assinou uma colaboração com o filme e está lançando um console Xbox Series S, inspirado nas cores quentes de Arrakis e no primeiro ‘controle flutuante’ da história dos videogames.

De acordo com um artigo do ‘Xbox Wire’, o engenhoso sistema de controle flutuante é um “suporte de console especialmente projetado inspirado no Ornitóptero, que captura as cores vibrantes do Sol, dos planetas e da areia de Arrakis”.

“Flutuando sobre oceanos de dunas de areia como um ornitóptero, o design visualmente impressionante ficará ótimo em qualquer sala de estar”, acrescentam sobre o controle inspirado nas maravilhosas naves que apareceram no primeiro filme e que aparecerão em ‘Duna: Parte Dois’.

O “Xbox Series S personalizado é um verdadeiro item de colecionador para os fãs”, dizem da Microsoft. Além disso, a Xbox apresenta o primeiro controle Xbox flutuante do mundo.

Este novo console, que na verdade é a mesma Series S, mas com as cores das paisagens do filme, possui um suporte gigante, muito menos sutil, que se assemelha à máquina voadora. Uma versão laranja do console é inserida na parte traseira.

Como faço para obter esse par de dispositivos? Por enquanto, a Microsoft não os tem disponíveis para compra em seu site. A única maneira de ter acesso ao controle e ao console de ‘Duna: Parte Dois’ é através de um concurso que a empresa realiza por meio da plataforma de redes sociais X (Twitter).

Aqui estão todas as bases do concurso. O sorteio estará disponível até 25 de março, quando o vencedor ou vencedora será anunciado.