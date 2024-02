Telescópio Espacial James Webb e o mistério de W1935: o exoplaneta que emite luz própria

A NASA se deparou anteriormente com um enigma considerável ao descobrir o exoplaneta conhecido como W1935, pelo Telescópio Espacial James Webb, uma estrela anã marrom que aparentemente seria capaz de emitir sua própria luz. Uma situação que, teoricamente, seria impossível acontecer com formações desse tipo.

Desde o início de sua descoberta, começamos a compartilhar aqui os primeiros detalhes revelados pela Agência Espacial no momento, há algumas semanas, com o início de fevereiro deste ano de 2024.

Telescopio Espacial James Webb. Imagem referencial Uma plataforma de manutenção orbital tripulada (OMP) se aproxima do Telescópio Espacial James Webb (JWST) para reparo e atualização. Nesta imagem, a perspectiva é a frente do JWST, onde os holofotes do OMP iluminam o espelho primário revestido de ouro. (Walter Myers/Stocktrek Images/Getty Images/Stocktrek Images)

Mas agora é hora de abordar com um pouco mais de profundidade os matizes dessa descoberta, que poderia significar um avanço importante em nossa compreensão do sistema solar em que habitamos e até mesmo do universo como um todo.

Desde o seu lançamento, o Telescópio Espacial James Webb tem demonstrado o alcance do seu potencial, capturando imagens que antes eram inimagináveis e que, em última análise, expandem o panorama de oportunidades para a comunidade científica.

O caso desta entidade é em si um dos mais representativos das arestas não exploradas e que agora se mostram a todos.

W1935 é um planeta que permanece inexplicável para a comunidade que estuda o Telescópio Espacial James Webb

O Telescópio Espacial James Webb (JWST), a nova joia da astronomia espacial, detectou um fenômeno intrigante em um objeto espacial conhecido como uma "anã marrom".

Trata-se de uma série de “auroras”, que se manifestam como luzes a partir deste objeto, que agora foi carinhosamente apelidado de Brown Dwarf W1935 ou Anã Marrom W1935.

As auroras na Terra são produzidas pela interação do campo magnético terrestre com partículas energéticas do Sol, é assim que nosso planeta, de certa forma, tem sua própria luz.

No entanto, a anã marrom W1935 não tem uma estrela hospedeira, o que torna suas auroras um mistério que intriga profundamente os cientistas. Simplesmente não deveria acontecer.

Este objeto peculiar, maior que Júpiter mas menor que o Sol, não possui uma fonte clara de energia em sua atmosfera superior.

Até o momento, sem uma explicação melhor à mão, especula-se que as emissões de metano podem estar por trás da emissão dessas auroras. Mas a descoberta deste exoplaneta não tem sido isenta de confusão.

Nas redes sociais, segundo relatam os colegas da LAD Bible, especulou-se sobre a possibilidade de que a origem fosse "luzes urbanas" no exoplaneta Próxima Centauri b, semelhante à Terra, o que indicaria até mesmo a existência de vida extraterrestre.

No entanto, esta teoria por enquanto deve ser totalmente descartada. Embora novas questões se abram sobre a formação desses fenômenos em objetos sem uma estrela hospedeira.

O mistério será discutido na 243ª reunião da Sociedade Astronômica Americana em Nova Orleans ainda este ano.