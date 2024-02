O malware XLoader voltou mais perigoso do que nunca: agora ele se disfarça de Chrome

Quando se trata de sistemas operacionais, o Android é o que está sempre enfrentando alguma ameaça. E agora não é exceção.

Recentemente foi revelado que um velho conhecido voltou para causar ainda mais danos. Estamos falando do ressurgimento do XLoader, um malware sofisticado que se disfarça como o Google Chrome para se infiltrar em dispositivos e roubar dados pessoais.

Este programa malicioso, inicialmente identificado por especialistas da McAfee, ativa-se automaticamente e opera em segundo plano, evitando a sua detecção.

Malware no Android Foto: Rafaelhenriquepress | Dreamstime.com

O malware que invade silenciosamente

Para entender melhor: XLoader se propaga através de links maliciosos enviados por SMS e consegue enganar os usuários para que instalem uma versão falsificada do Chrome.

Uma vez concedidas as permissões necessárias, o malware tem total liberdade para acessar informações sensíveis, incluindo fotos, mensagens e contatos, além de poder monitorar a atividade do dispositivo e tudo o que for feito.

Mas isso não seria possível se o XLoader não tivesse essa habilidade de imitar tão bem o Google Chrome e solicitar permissões que parecem legítimas.

Além disso, utiliza técnicas avançadas para evitar a detecção, extraindo URLs maliciosas e mensagens de phishing de plataformas como o Pinterest, o que aumenta sua efetividade e dificulta sua erradicação.

Como se defender?

Para contrariar a ameaça do malware XLoader, recomendamos que os usuários de Android adotem certas medidas para prevenir ataques.

Em primeiro lugar, evite clicar em links suspeitos, especialmente se eles vierem de um SMS. Nunca, nunca, mensagens de texto formais incluirão links para sites externos.

E se quiserem baixar um aplicativo que não esteja na Play Store, pensem duas vezes. Para ter um telefone protegido, é necessário limitar os downloads a fontes oficiais e gerenciar cuidadosamente as permissões concedidas aos aplicativos.

Além disso, você deve ativar as funções de segurança nativas do sistema, como o Google Play Protect, e considerar o uso de um antivírus externo para ter uma camada adicional de proteção.

Por último, manter-se informado é fundamental para cuidar da integridade dos nossos dados pessoais e da funcionalidade dos nossos dispositivos. Então já sabem: Prevenir é melhor do que reparar.