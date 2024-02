Este é o curioso eclipse em Marte que foi capturado pelo Perseverance

Os eclipses solares são um espetáculo impressionante que se pode desfrutar graças à alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra no Sistema Solar.

Enquanto os entusiastas da astronomia acompanham de perto o calendário de eclipses deste ano, muitos desejariam ter a oportunidade de viajar para Marte para presenciar um evento semelhante ao que o rover Perseverance capturou.

Martes, o planeta vermelho, tem duas luas que o acompanham em sua órbita ao redor do Sol: Deimos e Fobos. É precisamente Fobos quem tem sido o protagonista recente nas imagens obtidas por uma das câmeras do rover Perseverance, nos mostrando um espetáculo celestial que frequentemente associamos apenas à Terra.

Imagem de um eclipse em Marte - mundodeportivo.com

As fotografias revelam um eclipse solar em Marte, um fenômeno que foi capturado pelos engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jato e publicado no repositório oficial do rover Perseverance.

As imagens de 8 de fevereiro mostram Fobos, um satélite oval que alguns comparam a uma batata, interpondo-se no caminho do Sol.

Essas fotografias foram tiradas com a Mastcam-Z esquerda do rover, capturando até 68 imagens de um evento incomum a partir da superfície marciana.

Fobos, o maior e mais próximo satélite de Marte, foi descoberto em 1877 pelo astrônomo estadunidense Asaph Hall. Com um diâmetro de 11 quilômetros, Fobos sempre mostra a mesma face para o planeta, um fenômeno conhecido como acoplamento de maré.

As forças de maré estão fazendo com que a velocidade de rotação de Fobos diminua ao longo do tempo, o que eventualmente poderia levá-lo a colidir com Marte. No entanto, essa colisão só ocorreria daqui a milhões de anos, de acordo com estimativas, ou poderia se desintegrar e formar um anel de material ao redor do planeta.

Essas imagens proporcionam uma visão fascinante dos fenômenos celestiais em outro mundo, lembrando-nos da rica diversidade e complexidade do nosso Sistema Solar.