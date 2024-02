Criaram uma tecnologia para fabricar óculos utilizando pontas de cigarro

Celion, o material do qual é produzido o acessório Divulgação

A empresa chilena Karün Eyewear deu um passo revolucionário ao apresentar as primeiras armações de óculos feitas de acetato de celulose, recuperado de bitucas de cigarro.

O fundador e CEO da Karün, Thomas Kimber, destacou que a inovação está enraizada na harmonia entre a humanidade e a natureza, e sua equipe continua explorando novas formas de criar produtos que protejam os ecossistemas e atendam às necessidades dos usuários.

Desde a criação de óculos com redes de pesca recicladas até a implementação de rastreabilidade completa com Blockchain, Karün tem sido pioneira na inovação sustentável desde 2012.

Um problema ambiental negligenciado

Em colaboração com a IMEKO, uma empresa chilena de tecnologia limpa, Karün desenvolveu um processo para recuperar o acetato de celulose dessas pontas de cigarro e convertê-lo em Celion®, o material essencial para sua próxima coleção de óculos.

O problema das pontas de cigarro é alarmante, com bilhões delas sendo jogadas no meio ambiente a cada ano, causando poluição e danos ecológicos. A solução proposta pela Karün envolve reutilizar o acetato das pontas, eliminando assim toneladas de resíduos e reduzindo a poluição plástica.

Celion® destaca pelas suas propriedades excepcionais, incluindo propriedades físicas mecânicas sobressalientes, uma redução significativa na pegada de carbono em comparação com o acetato virgem e a capacidade de ser moldado em processos industriais convencionais.

Além disso, o Celion® é infinitamente reciclável, promovendo uma economia circular onde os recursos são utilizados pelo maior tempo possível. Com essa inovação, a Karün demonstra seu compromisso com a criatividade, a sustentabilidade e a mudança positiva no mundo da moda e além.