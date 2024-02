Criam assistente de cibersegurança com Inteligência Artificial e tecnologia Cloud

Embora não tenha a forma tradicional de um robô que conhecemos, o Infinity AI Copilot incorpora o poder da IA Generativa (GenAI) e atua como um assistente que automatiza tarefas complexas de segurança, capaz de fornecer soluções proativas para ameaças cibernéticas que estão se tornando cada vez mais difíceis de lidar.

Apenas em 2023, o ransomware - uma das ameaças mais comuns - aumentou 90% e as empresas sofreram uma média de 60 mil ataques cibernéticos. E como se o contexto já não fosse difícil o suficiente, há escassez de profissionais especializados em segurança cibernética, o que torna ainda mais difícil a gestão de redes e dados.

IA para a defesa da rede

Neste cenário, a empresa israelense desenvolveu o Infinity AI Copilot, com base em 30 anos de inteligência em cibersegurança de ponta a ponta. Essa ferramenta reduz significativamente o tempo de tarefas rotineiras, acelera a administração de segurança - economizando até 90% do tempo gasto em tarefas administrativas de segurança, incluindo análise de eventos, implementação e resolução de problemas - e gerencia, modifica e implanta automaticamente regras de acesso e controles de segurança.

Infinity AI Copilot melhora a mitigação e resposta a incidentes usando IA na busca, análise e resolução de ameaças, tudo isso através de uma linguagem natural simples, pois interagir com o Infinity AI Copilot GenAI é tão comum quanto falar com um humano. "O Infinity AI Copilot entende e responde via chat em qualquer idioma para facilitar a comunicação e execução de tarefas. Essa capacidade de linguagem natural promove uma interação fluida e uma execução eficiente das tarefas", explica Alejandro Botter, Gerente de Engenharia da Check Point Software para o Chile e Cone Sul.

Além de uma simples análise

Este robô assistente de cibersegurança vai além da análise de ameaças, pois lidera a gestão autônoma de políticas e a assistência proativa, e junto com isso também supervisiona todas as soluções e o ambiente da plataforma Check Point Infinity, desde a rede até a nuvem e o espaço de trabalho, tornando-se um verdadeiro assistente abrangente.

Com o Infinity AI Copilot, estamos inaugurando uma nova era de cibersegurança em que a colaboração humano-máquina ocupa um lugar central”, afirma Eyal Manor, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Check Point Software Technologies. “Nossa missão é fazer com que os profissionais de segurança trabalhem em harmonia com a IA de forma eficiente e precisa. Apostamos em um futuro em que a segurança não seja mais um desafio, mas sim uma parte integrante das operações corporativas”.