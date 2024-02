A NVIDIA tira um coelho da cartola com a incorporação da IA generativa aos PCs

Assim como um mágico em seu melhor ato, a equipe da NVIDIA tira um coelho da cartola ao apresentar uma iniciativa inovadora que traz a magia da inteligência artificial generativa para o mundo dos PCs.

De acordo com uma resenha do ‘Xataka’, esta brilhante iniciativa é alcançada através do Canvas, um aplicativo gratuito que permite que qualquer pessoa converta descrições simples de texto em imagens e vídeos realistas. Basta escrever uma frase como “uma paisagem outonal com um rio sinuoso e uma árvore solitária na margem” e o aplicativo se encarrega de dar vida a ela com uma imagem surpreendente.

A chave por trás dos modelos de inteligência artificial generativa da NVIDIA está seguindo dois caminhos:

GauGAN: Converte descrições de texto em imagens.

Converte descrições de texto em imagens. StyleGAN: Permite aplicar diferentes estilos artísticos às imagens, desde um óleo clássico até um desenho animado.

O Canvas está disponível para usuários de PC com placas gráficas GeForce RTX 30 e 40, que oferecem a potência necessária para executar esses modelos de IA de forma fluida.

Recurso de GPU NVIDIA GeForce RTX Divulgação

A NVIDIA não se limita ao Canvas. A empresa também apresentou um conjunto de ferramentas e SDKs que permitem aos desenvolvedores integrar a IA generativa em seus próprios aplicativos. Alguns exemplos são:

NVIDIA Maxine: Adiciona funções de videoconferência com IA generativa às aplicações.

Adiciona funções de videoconferência com IA generativa às aplicações. NVIDIA Metropolis: Permite criar aplicações de IA generativa para cidades inteligentes.

Permite criar aplicações de IA generativa para cidades inteligentes. NVIDIA Riva: Facilita a criação de aplicações de IA conversacional.

A iniciativa de IA generativa da NVIDIA marca um marco na democratização da tecnologia. Agora, qualquer pessoa com um PC compatível pode explorar sua criatividade e gerar conteúdo visual único e impactante.

Este movimento da NVIDIA gera uma enorme expectativa na comunidade tecnológica. O meio anteriormente mencionado destaca a facilidade de uso do Canvas e seu potencial para revolucionar a forma como criamos e consumimos conteúdo.

Nas palavras de Jensen Huang, CEO da NVIDIA: “a IA generativa é uma das tecnologias mais importantes do nosso tempo. Com esta iniciativa, queremos que qualquer pessoa possa aproveitar o seu poder para criar coisas incríveis.”

Sem dúvida, a IA generativa da NVIDIA abre um novo mundo de possibilidades para o PC. Desde artistas e designers até estudantes e entusiastas, todos poderão se beneficiar dessa tecnologia para liberar sua criatividade.