A NASA envia ao espaço a primeira câmera sem espelho: a Nikon Z9, uma maravilha para qualquer fotógrafo

As imagens capturadas a partir da Estação Espacial Internacional da NASA (ISS, na sigla em inglês) vão melhorar consideravelmente no futuro próximo. A empresa de câmeras fotográficas Nikon anunciou que mais de 13 dispositivos Nikon Z9 foram enviados ao espaço em um dos recentes lançamentos de cargas úteis feitos pela agência para a nave que está em órbita da Terra.

Trata-se da primeira câmera sem espelho que viaja para o espaço, o que significa que as imagens da Terra e do espaço profundo, capturadas a partir da ISS, serão muito mais precisas do que as registradas anteriormente.

"A Nikon informa, em comunicado em seu site, que vários corpos Z 9 foram enviados juntamente com uma impressionante seleção de lentes NIKKOR Z para o laboratório orbital na vigésima missão de serviços comerciais de reabastecimento da Northrop Grumman para a NASA."

"A nave espacial de carga Cygnus, transportada pelo foguete SpaceX Falcon 9, foi lançada a partir do Complexo de Lançamento Espacial 40 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral em 30 de janeiro de 2024. A Z 9 utiliza a mais recente tecnologia sem espelho e está substituindo o inventário atual das câmeras Nikon D6 e D5. Câmeras digitais SLR na estação espacial, sendo que a D5 está em serviço desde 2017″, afirmou a empresa, reconhecida por sua qualidade em produtos fotográficos.

Quão boas são as Nikon Z9 que viajaram para o espaço?

A Z 9 é a câmera mirrorless full frame flagship da Nikon, bem conhecida por sua construção extremamente robusta, sua confiabilidade inabalável para profissionais e sua tecnologia de próxima geração.

Além disso, é a primeira câmera do seu tipo que elimina o obturador, minimizando as peças móveis para máxima durabilidade. As câmeras utilizadas no laboratório orbital não são modificadas fisicamente, o que significa que os consumidores terrestres têm acesso à mesma qualidade de construção que a tripulação da estação espacial no espaço.

Este é um testemunho que certifica que a tecnologia Nikon e a Z 9 são capazes de prosperar nos rigores extremos de viver em gravidade zero e exploração espacial.

Embora a câmera seja fisicamente a mesma, os engenheiros da Nikon trabalharam diretamente com a NASA para criar um firmware personalizado e dedicado que atenda melhor aos astronautas e ao ambiente no espaço.

Isso inclui expandir a redução de ruído para velocidades de obturador mais rápidas, levando em consideração o constante bombardeio de radiação cósmica ao qual a tripulação e a equipe ao redor da estação espacial estão sujeitos.