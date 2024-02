A modelo brasileira surpreende os fãs de Sailor Moon com este lindo cosplay de Sailor Uranus

A força, intensidade e beleza de Sailor Uranus, de Sailor Moon, são representadas por uma modelo brasileira que faz um cosplay da linda integrante das Sailor Scouts.

Cada um dos detalhes da roupa do personagem do famoso anime estão presentes nesta interpretação, que encontramos em uma resenha do Código Espaguete.

Vimos o nome do modelo e fomos procurá-la nas redes sociais. Ela se chama Viviane Nobre e em seu feed do Instagram podemos encontrar uma infinidade de interpretações de anime, quadrinhos, videogames e o mundo geek em geral.

No seu Twitter (agora X), as coisas estão ficando melhores, porque a cosplayer é uma gamer viciada e analisa os títulos mais recentes em transmissões ao vivo por meio de streams.

Para sua interpretação de Sailor Uranus, Viviane resgata os elementos principais do personagem: o cabelo curto e loiro, o traje de marinheiro (típico das Sailor Scouts) e até mesmo a tiara dourada com a pedra azul na testa.

Vivianenobre (DeviantArt) Cortesía de Código Espagueti

Sailor Uranus é a identidade protegida que Haruka Tenoh usa em Sailor Moon. Sob sua identidade de heroína, ela é uma das Sailor Scouts exteriores, guerreiras que protegem o sistema solar exterior.

Todos a conhecem por sua coragem, determinação e forte senso de responsabilidade. Às vezes, pode parecer distante, mas é leal aos seus amigos e companheiras Sailor Scouts.

Ela é uma estudante do ensino médio na série, com uma aparência andrógina e elegante.

Na série, Sailor Uranus tem um relacionamento próximo com Sailor Neptune (Michiru Kaioh), e juntas formam um casal muito especial no mundo de Sailor Moon.