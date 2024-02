A Microsoft vê no GPT-5 a chave para decifrar os segredos de uma língua esquecida há 3 mil anos

Todas as pessoas que utilizaram o ChatGPT no último ano conhecem o seu potencial. Por isso, a chegada do seu sucessor, o GPT-5, promete ser uma verdadeira revolução e a Microsoft sabe disso.

De acordo com um diretor executivo da empresa liderada por Satya Nadella e fundada por Bill Gates, a próxima geração de inteligência artificial poderia ser capaz de resolver um dos enigmas mais antigos da humanidade: a decifração da escrita linear A.

O Mistério do Linear A

É muito possível que você nunca tenha ouvido falar deste idioma, pois se trata de um sistema de sinais utilizado pela civilização minoica há mais de 3 mil anos na ilha de Creta.

O linear A data de 1800 a 1450 a.C. e sempre confundiu historiadores e linguistas com sua estrutura complexa de sinais derivados de ideogramas. Mas agora, o que a ciência não conseguiu decifrar, a Inteligência Artificial poderia fazer.

Mikhail Parakhin, diretor executivo de publicidade e serviços web da Microsoft, sugeriu no Twitter que o GPT-5 poderia estar à altura desse desafio histórico.

Para entender o Linear A, o GPT-5 precisaria compreender suas complexidades, juntamente com ter um conhecimento contextual dos minoicos, a fim de interpretar corretamente os textos e sinais.

Aquela possibilidade denota o potencial transformador da Inteligência Artificial, o que nos deixa ansiosos para o próximo lançamento da OpenAI.