10 coisas que você pode fazer para aproveitar ao máximo o Flipper Zero

Flipper Zero

O Flipper Zero está chamando a atenção de todos, e não é para menos: embora não seja um dispositivo novo, agora está na boca de todos graças à sua capacidade de desbloquear iPhones, entrar em carros e muito mais.

Este dispositivo, essencialmente uma ferramenta de pirataria de hardware multifuncional, é compatível com vários protocolos de rádio populares, o que permite a comunicação com uma ampla gama de dispositivos, desde portões de garagem até televisores.

Embora a possibilidade dessas capacidades possa levantar algumas preocupações sobre seu uso potencial para atividades nefastas, a equipe da Karün, a empresa por trás do Flipper Zero, está determinada a destacar as aplicações úteis e legais deste dispositivo.

Aqui estão dez maneiras realmente úteis em que o Flipper Zero pode ser usado:

Leitura de microchips RFID para animais de estimação: pode ler os dados implantados num microchip RFID de animais de estimação, o que poderia ajudar a devolver os animais perdidos às suas casas.

Temporizador Pomodoro: pode funcionar como um cronômetro Pomodoro para melhorar a produtividade no trabalho.

Cópia da chave da porta da garagem: você pode copiar a frequência de rádio transmitida pela chave da porta da garagem para ter uma cópia de reserva ou facilitar o acesso.

Controle remoto de televisão: capaz de copiar sinais infravermelhos, pode controlar sua televisão ou outros dispositivos que utilizem um controle remoto IR.

Criação de cartões de visita NFC: permite criar cartões de visita NFC para compartilhar facilmente dados de contato.

Autenticação de dois fatores: pode ser usado como dispositivo de autenticação de dois fatores para aumentar a segurança das contas digitais.

Metronomo: oferece a possibilidade de manter o tempo com um metrônomo incorporado.

Apresentação de slides: pode ser usado como controle remoto para avançar slides durante uma apresentação de negócios.

Simulador de teclado: pode ser utilizado como teclado USB ou Bluetooth para inserir texto em sistemas baseados em Raspberry Pi ou outros dispositivos.

Jogos retro: inclui uma variedade de jogos retro como Tetris, Snake e Xadrez para aproveitar nos momentos de lazer.

O Flipper Zero é, portanto, muito mais do que uma ferramenta de pirataria, é um dispositivo versátil que pode facilitar uma variedade de tarefas cotidianas de forma eficiente e legal.