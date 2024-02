Threads atualiza sua plataforma com um novo recurso inspirado no Instagram

Após uma grande agitação e bons resultados após o seu lançamento, a última rede social de Mark Zuckerberg anunciou uma nova atualização.

É isso mesmo, estamos falando de Threads, que agora adiciona uma nova ferramenta à sua plataforma (embora, para ser sincero, não seja nada que não conheçamos).

O novo recurso do Threads: salvar as publicações

A emergente rede social decidiu adotar uma estratégia semelhante à sua 'irmã mais velha' ao incorporar a funcionalidade de salvar publicações para ver mais tarde, segundo divulgado por Adam Mosseri, diretor do Instagram.

Desta forma, agora os usuários poderão acessar seu conteúdo de interesse a partir do menu de opções, uma ferramenta que é mais do que familiar para todos os fãs do Instagram.

Embora tenha crescido bastante desde o seu lançamento, o Threads ainda enfrenta vários desafios: as mensagens diretas, filtros de busca avançados e criação de listas, por exemplo.

Mas nada excelente surge do dia para a noite. Por isso, esta rede social tem evoluído e incorporando cada vez mais melhorias, como a introdução de etiquetas de busca e a possibilidade de acessar as publicações marcadas como favoritas através da versão web.

Com 130 milhões de usuários mensais relatados por Mark Zuckerberg, Threads demonstra ter tido um crescimento sustentado, mas não meteórico.

Mas isso não será um impedimento para que o Meta coloque todas as suas fichas e continue investindo em seu futuro. De fato, no futuro próximo, o Threads poderá incorporar filtros de busca cronológica e tópicos em alta, de acordo com rumores.