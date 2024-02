São Valentim, Microsoft e Bill Gates: quase custou a existência do Xbox

Já ouviu falar da história do ‘massacre de São Valentim’? Uma que envolve a Microsoft, a Sony e a Xbox, com Bill Gates como protagonista e que lembramos neste 14 de fevereiro, em homenagem ao seu aniversário.

Bem, para explicar essa trama, primeiro é preciso avançar um pouco mais. O dia 8 de novembro de 2001 marcou um marco na história, pois foi o dia em que o Xbox foi lançado pela Microsoft, com vendas que superaram as expectativas ao atingir 24 milhões de unidades em todo o mundo até o lançamento do Xbox 360 em 2005.

No entanto, a Xbox pode nunca ter visto a luz, devido a um conflito interno ocorrido em 14 de fevereiro de 2000, mais conhecido como “o massacre do Dia dos Namorados”.

A decisão de 15 bilhões de dólares

Enquanto Bill Gates era CEO da Microsoft, a empresa esteve prestes a impedir o desenvolvimento do Xbox, um projeto que acabou expandindo os negócios da empresa em mais de 15 bilhões de dólares.

E aqui chega a parte que envolve o dia dos namorados: Tudo aconteceu durante uma tensa reunião no Dia dos Namorados de 2000.

Lá se discutiu a viabilidade de criar um console de videogame que competisse diretamente com a Sony e seu PlayStation 2, que dominavam o mercado naquele momento.

E como não, a resistência de Gates se devia à sua visão de manter a integridade e domínio do Windows, o que levou a um confronto onde ele expressou sua insatisfação a toda a equipe.

A oposição de Gates a um modelo sem Windows

A proposta inicial do console, apresentada por Ed Fries, diretor do projeto Xbox, não incluía o sistema operacional Windows e exigia um investimento superior a 1 bilhão de dólares, até aquele momento sem nenhuma garantia de sucesso.

Posteriormente, de acordo com o documentário "Power On: The Story of Xbox", a menção da Sony e seu potencial domínio no mercado de videogames foi o gatilho que mudou a opinião de Gates, que finalmente aceitou continuar com o projeto.

E finalmente acertou. O Xbox rapidamente se tornou mais um concorrente do segmento e atualmente conta com mais de 200 milhões de unidades vendidas ao longo de suas quatro gerações.

Este episódio, narrado pela primeira vez, destaca a importância da adaptabilidade e visão estratégica na indústria tecnológica. A capacidade da Microsoft de superar desafios internos e se adaptar às dinâmicas do mercado permitiu que o Xbox se estabelecesse como um dos consoles mais populares e queridos pelos jogadores de todo o mundo.

