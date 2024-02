Proteção contra olhares indiscretos! WhatsApp lança atualização de bloqueio de conversas

¡Protección contra miradas indiscretas! WhatsApp lanza actualización de bloqueo de chats O WhatsApp já permitia bloquear as conversas com a digital ou por reconhecimento facial, mas estes filtros de segurança somente se aplicavam para um dispositivo. Foto: (Dreamstime)

Algo que caracteriza o WhatsApp é a constante em suas atualizações para oferecer um melhor serviço, e desta vez o aplicativo de mensagens instantâneas está trabalhando em cuidar da privacidade dos usuários.

Razão pela qual estão preparando uma atualização para manter as mensagens de forma privada, segura e longe de olhares curiosos. De acordo com WABetaInfo, uma fonte de atualizações do WhatsApp, o aplicativo de mensagens incorporará uma função de bloqueio de chats sincronizados.

Esta nova função de privacidade protegerá as conversas através de um código secreto por meio de um PIN ou senha pessoal, o que será de grande ajuda para manter a privacidade dos usuários.

Apesar de já ser possível bloquear as conversas no aplicativo com um código, com a impressão digital ou por meio do reconhecimento facial, esses filtros de segurança só se aplicavam a um dispositivo. Ou seja, as conversas não eram bloqueadas em todos os dispositivos vinculados a uma conta.

Mas, quando estará disponível o bloqueio de chats sincronizados. De acordo com o WhatsApp, a nova função de bloqueio sincronizado ainda não está disponível porque está em fase de desenvolvimento Beta.

No entanto, o bloqueio de chats sincronizados garantirá a privacidade em cada dispositivo que os usuários utilizem. A partir do aplicativo em um celular, tablet ou computador, e tudo ao mesmo tempo.