É possível um alinhamento entre todos os planetas do sistema solar?

É extremamente raro que todos os planetas do sistema solar se alinhem exatamente em uma linha reta é teoricamente possível. No entanto, esse evento tem uma probabilidade muito próxima de zero devido às diferenças nas inclinações e velocidades orbitais de cada planeta.

Cada planeta orbita ao redor do Sol em uma trajetória elíptica com uma velocidade e inclinação únicas. Por exemplo, Mercúrio tem a órbita mais excêntrica e rápida, enquanto Vênus tem uma órbita quase circular. A Terra, por sua vez, leva aproximadamente 365 dias para completar uma órbita ao redor do Sol.

Os planetas exteriores, como Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm períodos orbitais mais longos. Por exemplo, Marte leva cerca de 687 dias para completar sua órbita, enquanto Netuno leva 165 anos.

Além das diferenças na velocidade orbital, as órbitas dos planetas também têm diferentes inclinações em relação ao plano da eclíptica, que é o plano imaginário formado pela órbita da Terra ao redor do Sol.

Embora as órbitas dos planetas estejam mais ou menos alinhadas com o plano da eclíptica, as pequenas variações em suas inclinações orbitais tornam extremamente improvável que todos os planetas se alinhem perfeitamente.

A última vez que se observou uma alinhamento parcial dos planetas foi em 28 de dezembro de 2022. O próximo alinhamento total teoricamente possível ocorreria em 6 de maio de 2492.

Enquanto isso, embora alinhamentos totais sejam raros, alinhamentos ou conjunções entre dois planetas são mais frequentes e visíveis da Terra. Por exemplo, Vênus e Marte serão vistos bem próximos no dia 22 de fevereiro antes do amanhecer, e Marte e Saturno serão vistos juntos sobre a constelação de Aquário no dia 10 de abril.