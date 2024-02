Dragon Ball Super terá a quarta luta entre Gohan e Goku: como terminaram as três anteriores?

Um novo confronto entre Gohan e Goku tem os fãs de Dragon Ball na expectativa. O mangá de Super iniciará o que certamente será uma batalha brutal entre pai e filho, onde mostrarão a cada um, e aos que seguimos essas emocionantes histórias, o nível de poder em que se encontram.

O episódio #102 será lançado nesta terça-feira, 20 de fevereiro, através da mesma plataforma de sempre: Manga Plus. E no FayerWayer, estamos animados com essa prévia, analisando as três lutas anteriores que ocorreram entre Gohan e Goku; algumas delas com o jovem saiyajin híbrido como vencedor.

Vamos lembrar que Gohan é discípulo de Piccolo. Diferentes motivos fizeram com que, na ausência de Goku, o namekuseijin tomasse a iniciativa de treinar o jovem guerreiro. Por esses motivos é que não temos tantas lutas entre pai e filho.

A primeira ocorre no arco de Cell e os Androides, e tem como vencedor Goku, mas de maneira muito injusta.

Desde que foram avisados por Trunks sobre a chegada de um par de seres malignos, Goku, Gohan e Piccolo foram treinar na montanha Paoz. Aquela primeira batalha entre pai e filho foi muito desigual para o então garoto saiyajin, já que seu mestre e seu pai lutaram contra ele ao mesmo tempo.

Depois disso, na mesma saga da série, veio o treinamento na Sala do Tempo do Templo de Kami. Apesar de Goku ter vencido quase todas as vezes em que eles se enfrentaram, Gohan conseguiu despertar o Super Saiyajin 2 e surpreendeu Kakaroto, chegando ao ponto de, pela primeira vez, perceber que seus poderes eram inferiores aos de seu filho.

O terceiro duelo entre Gohan e Goku aparece em Dragon Ball Super, logo antes do Torneio do Poder. Com o objetivo de treinar para a batalha multiversal, ambos se enfrentam em uma luta que Kakaroto vence facilmente.

Gohan apenas alcançava o modo "Definitivo" ou "Ultimate". Enquanto Goku já estava em um nível celestial com o Super Saiyajin Blue.

Agora as coisas parecem que serão diferentes. O Gohan Beast surge como uma transformação que poderia, no mínimo, igualar o Ultra Instinto. Veremos isso na batalha que começará na próxima terça-feira, no capítulo 102 do mangá de Dragon Ball Super.