A NASA revela sua rotina secreta de exercícios: você não precisa mais ser astronauta para treinar como um

Todos sabemos que tornar-se astronauta não é fácil. Aqueles que escolhem essa profissão, a transformam em seu modo de vida e devem superar inúmeros obstáculos antes de partir rumo ao espaço.

Nesse contexto, justamente para contrapor os efeitos adversos da microgravidade, os astronautas seguem um rigoroso programa de exercícios antes e durante sua estadia fora do planeta.

O treinamento espacial de Corey Twine

Desde a sua entrada na NASA em 2002, o treinador Corey Twine tem liderado as rotinas de condicionamento físico dos astronautas.

Quando ele chegou à agência, o profissional estava preparando treinamentos para as missões do ônibus espacial e, mais recentemente, seu foco são as futuras missões Artemis.

No entanto, sua estadia na NASA não tem sido contínua. Após uma pausa como treinador de futebol universitário, Twine retornou à NASA em 2018, focado em fortalecer fisicamente os astronautas para as próximas viagens à Lua.

Você está interessado em treinar como astronauta?

Atualmente, todos os astronautas têm à sua disposição três dispositivos principais para se exercitarem na Estação Espacial Internacional (ISS): uma bicicleta especial sem assento, uma esteira conhecida como T2 e um dispositivo de exercícios de resistência chamado ARED.

Estas ferramentas são projetadas para uso em microgravidade, garantindo que os astronautas possam manter sua condição física sem nenhum tipo de risco.

Para aqueles curiosos em se exercitar como fariam esses profissionais do espaço, a NASA compartilhou um programa de exercícios que imita as rotinas prévias a ir ao espaço.

O seu desenvolvimento foi liderado por cientistas da NASA e especialistas em fitness, e está disponível online para aqueles que desejam treinar como os astronautas.