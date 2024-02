WhatsApp deixará de funcionar nestes celulares a partir de 29 de fevereiro

A cada final de mês e início de um novo, o WhatsApp, o aplicativo de mensagens instantâneas mais popular, relata um grupo de celulares nos quais não será mais possível utilizar seus serviços.

Desta vez, os dispositivos ficarão sem o aplicativo a partir de 29 de fevereiro, então esses usuários devem procurar alternativas para continuar se comunicando com seus contatos. Essa mudança a cada novo mês é devido aos requisitos mínimos exigidos em conformidade com as atualizações.

Os dispositivos móveis que já não poderão utilizar a aplicação receberão uma notificação a esse respeito. Quais são esses dispositivos?

Celulares que ficarão sem WhatsApp em 29 de fevereiro

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X capa 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Ativar

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grande Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Novas funcionalidades do Whatsapp

Bloqueio de chats sincronizados

A opção de bloquear chats no WhatsApp está disponível há vários meses, no entanto, até agora, para poder manter os chats seguros em todos os dispositivos, era necessário bloqueá-los individualmente em cada uma das versões do aplicativo.

O bloqueio de chats sincronizados permitirá proteger o acesso a um chat específico através de um PIN ou senha para todos os dispositivos associados à mesma conta do WhatsApp, ao acessar o mesmo chat.

Interoperabilidade

Os utilizadores do WhatsApp poderão enviar e receber mensagens de outras plataformas de mensagens como o Telegram ou o Signal, embora isso só seja possível na União Europeia a partir de março.