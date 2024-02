Os objetos humanos mais distantes da Terra: onde estão as sondas Voyager da NASA?

As sondas espaciais Voyager 1 e 2, lançadas pela NASA em 1977, continuam sua jornada épica pelo espaço, explorando regiões nunca antes visitadas por naves espaciais.

De acordo com os registros científicos da agência espacial, ambas as máquinas, as que mais longe chegaram das criadas pelo homem, entraram em um território desconhecido, superando as barreiras do Sistema Solar.

Até hoje, a Voyager 1 está a 23.670 milhões de quilômetros do Sol (157,4 unidades astronômicas), enquanto a Voyager 2 está a 19.444 milhões de quilômetros (129,4 unidades astronômicas).

Ambas naves percorreram distâncias impressionantes desde o seu lançamento: a Voyager 1 percorreu 45,443 bilhões de quilômetros e a Voyager 2 percorreu 43,024 bilhões de quilômetros.

As sondas Voyager alcançaram marcos importantes ao longo de sua jornada. Ambas sobrevoaram Júpiter em 1979, Saturno em 1980-81, Urano (apenas a Voyager 2) em 1986 e Netuno (apenas a Voyager 2) em 1989.

Desenho das sondas Voyager. | Foto: NASA NASA

Em 2012, a Voyager 1 alcançou o espaço interestelar, um marco histórico que a tornou a primeira espaçonave a fazê-lo. A Voyager 2 a seguiu em 2018.

Ambas sondas espaciais continuam a enviar dados e imagens valiosas sobre o espaço interestelar. Estes dados ajudam-nos a compreender melhor este ambiente misterioso, que nunca antes tínhamos explorado.

As duas naves da NASA são um símbolo da engenhosidade humana e do nosso desejo de explorar o universo. Sua jornada épica nos inspira a seguir em frente e alcançar novos horizontes.