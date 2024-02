Dragon Ball Super #102: data de estreia para assistir à batalha de Gohan e Goku

Goku vs. Gohan é a batalha mais esperada em anos pelos fãs de Dragon Ball. O mangá de Super mostrará um confronto brutal em que certamente Kakaroto usará o Ultra Instinto e seu filho executará seu novo modo Beast.

Os rascunhos do capítulo 102 do mangá de Dragon Ball Super mostraram o início desta luta que tem todos os fãs ansiosos para saber o que vai acontecer.

Dragon Ball Super vai lançar seu novo episódio do mangá nesta terça-feira, 20 de fevereiro, às 12h.

Manga Plus Dragon Ball Super Reprodução

Pai contra filho, para medir forças cara a cara, eles decidirão um dos debates mais intensos da comunidade de Dragon Ball, que sempre discute quem é o guerreiro mais forte de todo o mangá e anime.

Akira Toriyama, criador desta obra, diz que é Gohan. O mangaká japonês explica que a quantidade de poder que o jovem saiyajin híbrido tem dentro de si é incomparável com qualquer outra coisa que já vimos. Mas o fan service se atreve a desafiar as palavras do autor, porque o que eles querem é ver fatos que demonstrem o poder do guerreiro.

Agora parece que eles terão, no episódio #102 de Dragon Ball Super que será lançado em 20 de fevereiro; como de costume no Manga Plus. A batalha entre Gohan e Goku será com suas duas melhores transformações.

De acordo com as vinhetas publicadas por DBSuperHDMX, ambos irão se enfrentar no planeta do Deus da Destruição. Goku pergunta se ele usará a transformação do Super Saiyajin 2 ou se já alcançou o Super Saiyajin 3. Mas Gohan responde que usará o Beast, pois conseguiu controlá-lo graças a um treinamento dado por Piccolo.