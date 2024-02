Channing Tatum demonstra fanatismo por Demon Slayer com ‘cosplay’ de Tanjiro

Channing Tatum surpreende os fãs de anime ao aparecer na estreia de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training’, junto com sua filha, Everly Tatum.

O destaque da aparição do ator norte-americano é que ele está usando um casaco com as cores de Tanjiro, então os fãs dizem que Tatum fez cosplay do personagem principal de Demon Slayer.

A foto de Channing Tatum vestido de Tanjiro foi tirada na pré-estreia do filme em Nova York. As imagens foram publicadas pela conta oficial da CrunchyRoll, que possui os direitos de distribuição mundial.

‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training’ estreou no Japão em 14 de fevereiro e teve pré-estreias em Nova York para realizar eventos promocionais. Chega à América Latina no dia 22 deste mês.

A fita em si não é um filme novo, mas sim uma história compilatória que apresenta duas partes:

A primeira parte:

Episódio final do Arco da Vila dos Ferreiros: Este episódio continua a história da segunda temporada do anime, onde Tanjiro e seus companheiros estão na vila dos ferreiros para consertar a espada de Tanjiro.

