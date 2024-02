Astrônomos e comunidade científica consideram esta a imagem mais impactante da Terra

Em 1990, a sonda espacial Voyager 1 capturou uma imagem da Terra a uma distância de 6 bilhões de quilômetros. Essa imagem, apelidada de “Um ponto azul pálido” por Carl Sagan, tornou-se uma das mais icônicas e significativas do nosso planeta.

A imagem mostra a Terra como um pequeno ponto de luz na vastidão do espaço. Essa perspectiva nos ajuda a compreender o quão pequeno e frágil nosso planeta é em comparação com o universo. Como disse Sagan, "esse ponto é nosso lar. É tudo o que conhecemos. É tudo o que amamos".

“Um ponto azul pálido” teve um impacto profundo na forma como nos vemos e no nosso lugar no universo. Isso nos inspirou a refletir sobre a importância de cuidar do nosso planeta e de trabalhar juntos para construir um futuro melhor, de acordo com o National Geographic.

No entanto, não é a única imagem que mudou nossa perspectiva da Terra. Outras imagens que também tiveram um grande impacto incluem:

"Earthrise": A primeira imagem da Terra surgindo acima do horizonte lunar, tirada pela tripulação da Apollo 8 em 1968.

"A Bola Azul": Uma imagem da Terra completamente iluminada, tirada pela tripulação da Apollo 17 em 1972.

"Auroras boreais a partir da Estação Espacial Internacional": Uma imagem das auroras boreais vistas a partir da Estação Espacial Internacional, tirada por um astronauta em 2014.

Em última instância, a imagem mais impactante da Terra pode variar de pessoa para pessoa. Pode ser uma imagem que te faça sentir pequeno e insignificante, ou uma imagem que te inspire a cuidar do nosso planeta.