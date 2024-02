Oceano no fundo da superfície de uma lua de Saturno pode conter vida

As possibilidades de vida dentro do nosso Sistema Solar, além da Terra, se abrem com uma descoberta recente feita por cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech, em inglês). Um oceano gigantesco pode estar escondido sob a superfície de Mimas, uma lua de Saturno.

Esta lua é conhecida como “A Estrela da Morte”, devido à sua semelhança com a estação espacial do império na saga Star Wars. A descoberta, publicada na revista ‘Nature Astronomy’, abre a possibilidade de Mimas abrigar vida.

O oceano está localizado a cerca de 30 quilômetros abaixo da crosta gelada de Mimas e tem uma espessura de cerca de 10 quilômetros. Estima-se que contenha mais água do que a Terra e que sua temperatura possa chegar a até 20 graus Celsius, tornando-o potencialmente habitável para certos tipos de microorganismos.

A pesquisa é baseada em uma análise dos dados da sonda Cassini da NASA. Os cientistas descobriram que Mimas tem uma estrutura interna incomum, com uma camada de gelo relativamente fina e um núcleo denso.

Isso sugere que a lua pode ter experimentado uma atividade tectônica significativa no passado, o que poderia ter contribuído para a formação do oceano.

"Um oceano dentro de Mimas seria surpreendente, dada a falta de atividade geológica comparável à observada em outras luas oceânicas como Europa e Encélado, e, portanto, tem implicações importantes para a prevalência e identificação de mundos oceânicos", escreveram os pesquisadores.

A presença de um oceano com água líquida e temperaturas relativamente quentes aumenta a possibilidade de Mimas poder abrigar vida. No entanto, são necessárias mais pesquisas para confirmar a existência de vida naquela lua.