Bluesky, clone do Twitter, planeja destronar Elon Musk

Imagem: The Verge | Bluesky disponível para todos

X, anteriormente o Twitter não está passando por seu melhor momento. O Instagram Threads está passando por um segundo momento de popularidade, enquanto a rede social arruinada por Elon Musk continua em queda livre. E é exatamente neste momento que seu melhor clone, Bluesky, está aberto para todo o público.

Em novembro do ano passado publicamos um artigo de opinião sobre a nossa experiência após uma semana utilizando esta nova rede social de Jack Dorsey, o próprio criador do Twitter original.

Imagem: Bluesky | Bluesky Social o novo app de Jack Dorsey que imita o Twitter

Naquele momento, as nossas conclusões eram firmes e até nostálgicas. A plataforma era, essencialmente, o que a rede social do pássaro azul era antes de ser arruinada pela inundação de bots, contas falsas, discursos de ódio e pelo próprio Elon Musk.

Havia uma ampla margem de áreas a melhorar que até o Instagram Threads estava cobrindo, mas nos lembrava completamente de como as coisas eram antes, quando as redes sociais eram mais simples e se concentravam apenas em se expressar de forma inofensiva perante uma comunidade amigável.

Essa é talvez a maior força em potencial da Bluesky e parece que eles estão mais do que dispostos a explorar isso, que poderíamos considerar sua maior virtude.

Bluesky, o clone do Twitter criado por Jack Dorsey, está disponível para Android, iOS, macOS e PC

Um relatório dos amigos da ABC News confirma que a rede social Bluesky eliminou seu requisito mais tedioso: um registro em lista de espera, no qual qualquer interessado precisava se inscrever para receber um convite para criar uma conta.

No nosso caso, desde o momento do registro até o instante em que recebemos a mensagem para nos integrarmos à plataforma, passaram cerca de cinco meses. Mas agora qualquer interessado pode criar sua conta no Bluesky instantaneamente, até mesmo em um computador de mesa.

Imagem: Bluesky | Sem lista de espera, Elon Musk chora

Basta acessar o site oficial da rede social para criar uma conta com nosso nome de usuário em questão de poucos minutos.

É importante ressaltar que, embora o aplicativo tenha renovado sua imagem com um novo logotipo chamativo, na realidade a plataforma continua basicamente a mesma que avaliamos há quatro meses.

Em outras palavras, criar uma conta no Bluesky neste momento será uma viagem nostálgica aos dias dourados do Twitter. Mas ainda resta ver se isso será suficiente para completar a migração para uma comunidade orgânica completa.