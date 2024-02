A Apple Vision Pro finalmente recebe o aplicativo oficial do ChatGPT

O Apple Vision Pro da Apple chegou recentemente ao mercado causando muito barulho devido às primeiras impressões das análises oficiais que acompanharam seu lançamento. Foram apontadas várias áreas de oportunidade de melhoria, destacando a falta de variedade de aplicativos oficiais, mas o ChatGPT acaba de chegar para salvar tudo.

Um dos momentos de maior incerteza em relação ao futuro do visor de Realidade Mista da Apple foi quando a Netflix tornou oficial que sua plataforma de streaming não teria um aplicativo oficial para o dispositivo.

Imagem: Apple - Composição: York Perry | Apple Vision Pro

Essa foi a primeira clara indicação de que nem todas as grandes empresas estavam exatamente apoiando esse lançamento ou tinham sérias dúvidas sobre o sucesso comercial futuro do artefato. Pelo menos o suficiente para não investir na criação de software dedicado.

Essa percepção de incerteza foi confirmada ao ler as primeiras resenhas, que confirmaram que, de fato, a variedade de aplicativos para o Vision Pro é pequena e a maioria deles são ports das aplicações nativas para o iPad.

Mas os amigos da OpenAI parecem não querer ficar para trás na tendência da moda, então acabaram de se juntar à plataforma, embora a experiência talvez não seja tão impressionante.

O ChatGPT chega ao Apple Vision Pro

Através de uma publicação em sua conta oficial do X, a OpenAI anunciou a chegada do ChatGPT ao Apple Vision Pro, o dispositivo da nova chamada "computação espacial" da empresa.

O aplicativo oferece uma experiência semelhante às versões para desktop e móvel, com uma caixa de texto simples onde os usuários podem escrever prompts e receber respostas geradas por IA. Portanto, os proprietários deste visor de Realidade Mista não devem esperar algo impressionante em sua interface.

Uma das características mais atraentes do ChatGPT para Vision Pro, se houver, seria a própria integração do ChatGPT Voice. Essa função permite que os usuários interajam com a IA por meio de comandos de voz, o que é especialmente útil em um dispositivo projetado para uso sem as mãos.

Na semana passada, a Apple lançou o Vision Pro para o público em geral. Embora o dispositivo tenha gerado grande expectativa entre os fãs da marca, ainda resta ver se terá uma adoção generalizada, especialmente considerando seu alto preço de US$3.500 em sua versão mais barata.

Em todo caso, a integração do ChatGPT à plataforma é uma boa notícia para aqueles que já fizeram esse investimento, já que aplicativos que qualquer pessoa consideraria óbvios ou indispensáveis para qualquer dispositivo inteligente, como Netflix, YouTube e Spotify, estão ausentes no visor.

Essa situação em si reflete a relutância dos desenvolvedores em investir tempo e recursos em um produto novo e com um preço elevado, o que o coloca fora do alcance da maioria dos consumidores.