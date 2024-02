Partido político usa Goku de Dragon Ball como imagem para as eleições presidenciais

O partido político Morena do México decidiu aproveitar a icônica imagem de Goku, o lendário guerreiro saiyajin de Dragon Ball, para marcar o início de sua campanha para as eleições presidenciais de junho de 2024.

Parece que são grandes fãs da obra de Akira Toriyama e da Toei Animation. E embora não saibamos se receberam autorização para usar todo o estilo de Dragon Ball, o partido busca chamar a atenção do eleitorado que segue as aventuras do anime.

O cartaz, intitulado “Vamos unidos por Toluca”, chamou a atenção não apenas pela sua mensagem política, mas também pela sua astuta incorporação da tipografia de Dragon Ball.

A letra "o" da mensagem é representada pela esfera do dragão de 4 estrelas, um dos selos distintivos da série criada por Akira Toriyama.

O rosto de Goku, o herói guerreiro de Dragon Ball, também aparece proeminentemente no cartaz, usando seu traje tradicional. No entanto, em uma modificação incomum e significativa, o saiyajin veste um traje cor vinho em vez do laranja clássico, acompanhado de uma camiseta branca.

Morena usa Goku de Dragon Ball como propaganda eleitoral Captura de tela em X: @IncomodoGDL

Com aproximadamente 98 milhões de mexicanos com direito a voto em junho de 2024, a campanha do Morena espera não apenas conquistar o apoio de seus seguidores tradicionais, mas também cativar um público mais amplo através dessa fusão única entre política e cultura pop. A escolha do Goku como símbolo de união e esperança destaca a capacidade da cultura popular de influenciar a esfera política, criando uma ponte entre dois mundos aparentemente distintos.