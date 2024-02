O suposto design da câmera do iPhone 16 vazou e seria idêntico ao do iPhone X

Numa reviravolta absolutamente inesperada dos acontecimentos, acabou de vazar o que seria o design do futuro iPhone 16, programado para ser lançado este ano de 2024, todavia, ele tem um módulo de câmera traseira idêntico ao do iPhone X.

Nas últimas semanas, há um forte rumor de que a Apple está se preparando para um duro golpe com a queda estrondosa nas vendas do iPhone que eles lançarem este ano.

Imagen do iPhone 16 - 9to5mac | iPhone 16

A causa disso seria o estado atual do mercado, em declínio há anos, a dura competição dos fabricantes de Android, o custo do iPhone ano após ano e o próprio lançamento do Apple Vision Pro.

Mas mesmo quando esses relatórios fatídicos começaram a circular, tudo o que se falava sobre o design do iPhone 16 era que seu design nos lembraria bastante o da geração anterior. Pelo menos no que se refere ao seu módulo fotográfico.

Durante anos, a Apple têm adotado um módulo quadrado com lentes distribuídas de forma não quadrada, com algumas mudanças ocasionais dependendo da linha do telefone.

Mas agora, com a mais recente filtragem, parece que os caras de Cupertino decidiram voltar completamente ao passado com um design que retorna sete anos atrás.

O iPhone 16 seria um iPhone X!

A última filtragem, compartilhada por uma fonte em a rede social de X, anteriormente Twitter, sugere uma mudança no saliência da câmera que nos lembra bastante o iPhone X.

O novo design apresenta um módulo em forma de pílula mais fino do que o do iPhone 15, com as câmeras e o flash dispostos verticalmente. Essa disposição, semelhante ao iPhone X, pode facilitar a gravação de vídeo espacial, uma função atualmente exclusiva dos modelos Pro do iPhone 15.

Por que a Apple teria interesse em alterar tanto o design de sua câmera para voltar quase uma década em sua aparência? É simples, o Apple Vision Pro precisa de vídeo espacial para aprimorar sua experiência de visualização e parece que a empresa quer que o iPhone 16 seja um elemento integral.

Além da mudança na câmera, a filtragem também menciona um retorno ao botão de ação mecânico, abandonando a ideia de um botão capacitivo.

Esta mudança pode estar relacionada a problemas técnicos que a Apple ainda não resolveu com os modelos que incorporaram a mudança que nunca foi totalmente aceita pelos usuários.

Embora as modificações sejam pequenas, chama a atenção que a Apple continue trabalhando em detalhes estéticos nesta fase do ciclo de desenvolvimento do iPhone 16, pode ser que a informação seja apenas rumores sobre protótipos antigos ou que ela seja imprecisa.

É indispensável considerar que esta fonte de X, antes Twitter, compartilhou informações precisas no passado.