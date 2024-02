Dois pesos pesados se enfrentam: Elon Musk declarou guerra à Disney

O magnata Elon Musk, conhecido por suas empresas X, Tesla e SpaceX, desencadeou uma batalha verbal contra a Walt Disney Co. através de sua plataforma de comunicação online.

Em uma recente mensagem, Musk anunciou sua disposição para financiar as ações legais de funcionários que se sentem prejudicados pelas políticas de contratação da Disney.

Musk assinala que a Disney e suas subsidiárias praticam políticas discriminatórias, o que seria refletido em um documento que ele descreve como evidência de racismo e sexismo institucionalizado. Este desafio à Disney se soma a ações anteriores, como a remoção do aplicativo da Disney de todos os veículos Tesla.

Segundo Musk, a Disney favorece em seus critérios de contratação a grupos sub-representados, o que tem gerado controvérsia em várias de suas divisões, incluindo Walt Disney Studios, ESPN e Marvel Studios, entre outras.

O empresário também expressou seu apoio à atriz Gina Carano, que foi demitida da série Mandalorian em 2021. Carano está processando a Disney por danos e prejuízos, alegando discriminação e violação de seus direitos de liberdade de expressão.

O apoio legal de Musk e sua empresa X a Carano reflete sua posição contra o que considera censura e perseguição por parte da Disney e outras empresas de mídia.

A disputa entre Musk, suas empresas e a Disney destaca as tensões na indústria do entretenimento em relação à igualdade de oportunidades e liberdade de expressão. A disputa poderia ter repercussões significativas no futuro das políticas de contratação e no tratamento de controvérsias no ambiente de trabalho e na mídia.