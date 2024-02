Baterias maiores? O que podemos esperar do iPhone 16

O usuário do X (Ex Twitter) conhecido como “Majin Bu” compartilhou detalhes sobre possíveis mudanças na capacidade da bateria na próxima linha do iPhone 16.

De acordo com a publicação de Majin Bu, o iPhone 16 e o iPhone 16 Pro Max terão baterias maiores do que seus antecessores, enquanto o iPhone 16 Plus terá uma redução significativa em sua capacidade de bateria.

Além disso, o iPhone 16 Pro Max mudará seu design de bateria em forma de L para uma bateria retangular padrão, semelhante ao iPhone 16 e ao iPhone 16 Plus.

As mudanças relatadas são as seguintes:

iPhone 15 (2023): iPhone 16‌ (2024): % Mudança

Padrão: 3.349 mAh → 3.561 mAh: +6%

Mais: 4.383 mAh → 4.006 mAh: -9%

Pro Max: 4.422 mAh → 4.676 mAh: +5%

Não há informações sobre a bateria do iPhone 16 Pro. Ainda assim, é desconcertante por que a capacidade da bateria do iPhone 16 Plus diminuiria enquanto a do iPhone 16 aumentaria, já que ambos os dispositivos possuem um conjunto de funções idênticas e compartilham muitos componentes.

Embora Majin Bu frequentemente compartilhe informações relacionadas aos planos da Apple, seu histórico não é completamente confiável. Portanto, essa parte do rumor deve ser recebida com certo ceticismo até que mais detalhes sejam conhecidos.

No entanto, é importante ter em mente que uma bateria menor não necessariamente resultaria em uma menor duração, pois poderia haver melhorias de eficiência em outros aspectos que prolongariam a vida útil da bateria.

Em resumo, os rumores sobre mudanças na capacidade da bateria do iPhone 16 levantam questões sobre o design e melhorias de eficiência que poderiam afetar a duração geral da bateria nos novos dispositivos.