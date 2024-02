‘Super-Terra’ é encontrada por satélite da NASA e pode confirmar assustadora revelação

Uma “super-Terra” intrigante, denominada TOI-715 b, foi descoberta orbitando uma pequena estrela avermelhada a uma distância relativamente próxima de 137 anos-luz.

Este exoplaneta, aproximadamente uma vez e meia maior que a Terra, encontra-se na zona habitável “conservadora”, onde as condições para a formação de água líquida podem ser ideais.

Um segundo planeta do tamanho da Terra também pode fazer parte do mesmo sistema, como detalhado pela NASA.

Os astrônomos, munidos de avançados instrumentos espaciais, como o Telescópio Espacial James Webb da NASA, agora buscam explorar exoplanetas, como TOI-715 b, em detalhes inéditos. Essa super-Terra se destaca por orbitar uma anã vermelha, uma estrela conhecida por abrigar mundos rochosos, sendo considerada uma aposta promissora na busca por planetas habitáveis.

A descoberta é particularmente significativa devido às anãs vermelhas permitirem órbitas mais próximas, facilitando a detecção frequente de trânsitos planetários, como no caso de TOI-715 b, cujo trânsito ocorre a cada 19 dias.

Esses exoplanetas em trânsito são mais acessíveis à observação, sendo um foco importante do Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito (TESS).

TOI-715 b entra na lista de planetas potencialmente examináveis pelo telescópio Webb, oferecendo a oportunidade de investigar sua atmosfera em busca de sinais reveladores.

Ainda de acordo com as informações, a análise dependerá de propriedades como a massa do planeta e se pode ser classificado como um “mundo aquático”, facilitando a detecção atmosférica em comparação com planetas mais densos e secos.

Com informações da NASA