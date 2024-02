Perdeu o PIN de desbloqueio do seu Apple Vision Pro? Aqui vamos te dizer o que fazer

Imagen: Apple | Las personas que requieren gafas con graduación en su vida diaria tal vez no estarán contentos con el Apple Vision Pro.

O lançamento do Apple Vision Pro nos forneceu informações detalhadas sobre o dispositivo, incluindo seus componentes internos e um detalhe crucial: se você esquecer o PIN de desbloqueio, será necessário visitar uma Apple Store para restaurá-lo.

Ao contrário do iPhone ou iPad, o Apple Vision Pro não oferece a opção de redefinir o código de desbloqueio diretamente no dispositivo.

De acordo com Mark Gurman da Bloomberg, o Apple Vision Pro não possui a função que permite redefinir o código de desbloqueio diretamente no dispositivo, como acontece com outros produtos da marca. Em caso de esquecimento, os usuários terão que ir a uma Apple Store para resolver esse problema.

É importante ter em mente que ao configurar o Vision Pro pela primeira vez, será solicitado um código de seis dígitos (ou quatro, de acordo com a preferência do usuário) que deve ser inserido duas vezes. Embora o dispositivo tenha Optic ID para desbloqueio, semelhante ao Face ID ou Touch ID, em certas situações será necessário inserir o código.

Os usuários que esquecerem o código de desbloqueio receberão instruções da Apple para visitar uma loja oficial e redefini-lo, ou, caso contrário, enviar-lo para a empresa se não tiverem uma loja próxima.

Como acontece com outros dispositivos, devem-se evitar múltiplas tentativas falhadas de inserir o código, pois isso pode desativá-lo.

Embora exista a opção de apagar o conteúdo do Vision Pro, não há uma maneira de restaurar o dispositivo para as configurações de fábrica através de uma combinação de botões, como é feito com o iPhone.

É de se esperar que a Apple encontre uma solução para permitir que os usuários realizem esse processo de casa, tornando-o mais conveniente e evitando a necessidade de visitar uma loja.