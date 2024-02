O site oficial de Dragon Ball fez uma pesquisa para escolher o guerreiro mais forte e o vencedor foi completamente inesperado

Quem é o personagem mais poderoso de todo o Dragon Ball? Esta pergunta, simples, clara e fácil como parece, é capaz de desencadear debates intensos e intermináveis entre os fãs do anime.

Akira Toriyama, criador da série, diz que é Gohan. E os seguidores passam por cima do mangaká e se atrevem a dizer que ele está errado.

Uma recente pesquisa na conta oficial do anime na rede social X comprova isso. Eles fizeram uma espécie de torneio chamado As Batalhas Secretas de Dragon Ball, onde selecionaram quem é, para a comunidade, o guerreiro mais forte de toda a história do anime.

Os fãs puderam votar no site oficial como se fosse um Torneio das Artes Marciais. Eles foram enfrentando guerreiros através de chaves e assim avançaram até chegarem à final entre Broly e Bardock: dois guerreiros saiyajins puros.

O vencedor, para a comunidade que votou, foi Broly, um lutador que certamente possui muita força e capacidade para se transformar no ser mais poderoso do universo.

No entanto, chama a atenção que Bardock tenha superado tantos lutadores em seu caminho. Você concorda que Broly é o guerreiro mais poderoso de Dragon Ball?

Broly tem um maravilhoso renascimento em Dragon Ball Super. Ele é retratado como um guerreiro Saiyajin lendário que foi criado no planeta Vampa. É um personagem complexo com um passado trágico, marcado pelo exílio e abuso por parte de seu pai, Paragus.

Além disso, ele possui um poder imenso, capaz de superar até mesmo Goku e Vegeta em suas formas mais fortes.

No filme Dragon Ball Super: Broly, Broly enfrenta Goku e Vegeta depois de ser manipulado por Freeza. Ao longo da batalha, Broly passa por diferentes transformações, cada uma mais poderosa que a anterior. Finalmente, Goku e Vegeta conseguem derrotá-lo com a ajuda de Gogeta, a fusão dos dois usando os Brincos Potara.