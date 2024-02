Halo se inspira em Band of Brothers com sua segunda temporada: entrevista com Kiki Wolfkill e David Wiener

A segunda temporada de Halo, a série exclusiva da Paramount Plus para a América Latina, estreia em 8 de fevereiro com uma série de mudanças importantes que levam toda a sua narrativa a um novo nível, muito mais complexo e profundo.

Recentemente, tivemos a oportunidade de compartilhar com vocês no FayerWayer nossas primeiras impressões depois de assistir aos primeiros quatro episódios, de um total de oito, que compõem essa nova fase na saga do lendário Master Chief.

Eles apostaram por uma história muito mais robusta, com altas doses de desenvolvimento dramático nos arcos dos personagens.

FayerWayer, como parte do Metro World News, foi o único meio de comunicação chileno que teve a oportunidade de ter uma conversa exclusiva simultânea com Kiki Wolfkill, chefe de expansão de propriedade intelectual e entretenimento na Microsoft, e David Wiener, novo showrunner da série para esta segunda temporada, que conhecemos pelo seu trabalho em Fear the Walking Dead.

Então não íamos perder a oportunidade de que nos contassem tudo sobre como conseguiram essa acrobacia narrativa. Tivemos a sorte de conhecer um pouco da história sobre como foi concebida essa nova temporada de Halo e desvendamos um pouco do DNA desses episódios que marcam uma mudança tão inesperada quanto interessante.

FAYERWAYER: Kiki! Já faz um tempo desde a última vez que conversamos. Naquela época, os fãs tinham grandes expectativas e curiosidade sobre como seria a série Halo, que estava prestes a estrear, e agora você está prestes a nos apresentar a segunda temporada dessa aventura.

Por favor, me diga. Como evoluiu a sua visão da série Halo e de toda a franquia para esta nova temporada?

Imagem: Paramount Plus | Halo: Temporada 2

KIKI: Ao sair da primeira temporada, pulamos diretamente para a segunda, então eu diria que essa abordagem já estava em andamento no momento do encerramento da etapa anterior. Foi realmente incrível começar a ver os comentários que recebemos do público e, naquele momento, já tínhamos contratado David como nosso novo showrunner, que provou ser a escolha certa.

Havia um claro desejo de mudar um pouco mais o tom. Acredito que você já saiba: a primeira temporada teve um período de produção muito longo e aprendemos muito com ela. Mas ao sair dela, era importante para nós poder contar a história de uma maneira mais focada e, francamente, também era importante executar nossa narrativa de uma maneira mais forte do que conseguimos fazer com a primeira temporada.

Trouxemos o David, que trouxe um ponto de vista muito específico sobre como ele queria filmar o programa, já que ele é extremamente habilidoso em escrever personagens, e queríamos garantir que essa história do Master Chief avançasse agora de uma maneira que realmente nos permitisse executar o arco dos personagens de forma mais sólida.

FAYERWAYER: David, estou um pouco intrigado com a história de como você chegou aqui. Você enfrentou um grande desafio com a série Halo. Qual foi a primeira reação que você teve quando lhe propuseram se tornar o novo showrunner? Quais ideias passaram pela sua cabeça?

Imagem: Paramount Plus | Halo Temporada 2

DAVID: A minha primeira reação foi, na verdade, que a possibilidade de me juntar a este projeto era incrível. Eu estava muito animado. Você sabe, eu já dirigi séries antes e até algumas grandes. Mas mesmo assim, a escala de Halo não se compara a nada que eu já tenha feito antes. Realmente existem poucas produções que tenham a magnitude de Halo e isso foi realmente emocionante para mim como um desafio.

Também sempre adorei filmes épicos de guerra e o Halo é simplesmente o veículo perfeito para contar essas histórias pessoais íntimas de soldados nessa escala massiva. Então, aproveitei a oportunidade.

Tenho claro as coisas que sempre amei em Halo e para mim trata-se apenas de reunir as pessoas certas na sala para começar a falar sobre isso. Você sabe o que torna Halo uma propriedade intelectual tão ressonante e duradoura? Tudo se resume ao personagem, você sabe, tudo gira em torno do Master Chief, da honra, do sacrifício e da vontade de seguir em frente.

Isso é o que eu acredito que nos permite nos conectar emocionalmente com ele e na verdade se tratava de nos inclinarmos para o que a franquia já fazia realmente bem.

FAYERWAYER: Como foi o seu primeiro encontro com a equipe de roteiristas? O que você conversou com eles?

DAVID: A nossa primeira reunião foi apenas para falar sobre Halo e jogar um pouco os videogames, depois começamos a conversar sobre o tom da série. Sabendo que existe a oportunidade de contar uma história emocional, imersiva, realmente sólida, com o pano de fundo deste enorme conflito galáctico.

Falamos de filmes como Saving Private Ryan e séries como Band of Brothers, sobre como essas histórias são verdadeiros dramas de relacionamentos e tratam do vínculo que se forma entre pessoas em circunstâncias realmente difíceis.

FAYERWAYER: Kiki, como tem sido a experiência de assistir à atuação de Pablo Schreiber como Master Chief? Você o imagina como O MESTRE CHEFE definitivo ou como uma versão de um universo alternativo?

Halo

KIKI: O Master Chief é um personagem muito interessante, porque ele tem uma existência específica nos livros enquanto você os lê, mas ele tem sua própria existência nos jogos, e depois ele tem na série de TV. Nos videogames, ele é, sabe, como um condutor para você que tem o controle nas mãos, e essa é uma experiência muito diferente de apenas observá-lo enquanto você assiste à história do programa. E é muito importante que isso seja diferente, certo?

O personagem do Master Chief tem tanta complexidade e é um desafio enorme ser o responsável por tirar o capacete e começar a interpretar o papel de John, não apenas o de Chefe Maestro.

Isso é precisamente o que nos distingue com o que fazemos no programa: você vê tanto o Master Chief quanto o John e isso não é algo que possamos experimentar nos jogos ou nem mesmo nos livros.

Pablo é alguém com um talento incrível como ator, que possui o físico para interpretar seu papel com a armadura.

Compreende como o personagem sente e pensa, ao mesmo tempo que mostra a vulnerabilidade, o poder e a complexidade necessárias em sua faceta como John, quando tira a roupa.

Isso realmente se deve ao fato de que ele está muito comprometido com o personagem e em fazer o que é correto por ele. Acredito que ele carrega essa responsabilidade de uma maneira que realmente se nota em sua atuação.

A segunda temporada de Halo estreia no Paramount Plus na América Latina em 8 de fevereiro de 2024.