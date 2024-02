Elon Musk consumiria drogas ilegais com o conselho de administração da Tesla: Wall Street Journal

Persistem as acusações contra Elon Musk e seu suposto consumo excessivo de drogas, tanto legais como ilegais. Isso surge como um dos novos pontos de conflito para o bilionário, que tem tido meses extraordinariamente complicados.

Há poucos dias, o sujeito se encontrava prestes a perder seu título como o homem mais rico do mundo, depois de perder uma disputa legal para obter um pacote de compensação na Tesla Motors no valor de USD $5 bilhões.

Elon Musk (Foto AP /Kirsty Wigglesworth, Pool) AP (Kirsty Wigglesworth/AP)

Se adicionarmos a isso o fracasso financeiro da Tesla Motors com sua caminhonete Cybertruck e o colapso em queda livre da X, antes Twitter, que perdeu pelo menos 70% de seu valor original de compra, podemos dimensionar a magnitude e quantidade de problemas em que Musk se meteu.

No início de janeiro de 2024, o jornal Wall Street Journal publicou uma reportagem explosiva sobre o suposto consumo descontrolado de drogas por parte de Elon Musk.

Na época, a notícia causou alvoroço na comunidade, mas não teve grandes consequências. No entanto, agora descobrimos que isso era apenas o primeiro episódio de uma trama muito mais complexa.

O Wall Street Journal afirma que Elon Musk consumiria drogas ilegais com membros do conselho da Tesla

Um novo relatório também publicado pelo The Wall Street Journal sugere agora que até mesmo os membros do conselho de administração e diretores das várias empresas de Musk estavam próximos do bilionário permitindo seu consumo de substâncias ilícitas e, em alguns casos, até consumindo com ele.

Estritamente falando, esta não seria a primeira vez que um relatório levanta dúvidas sobre a participação de membros do conselho em atividades relacionadas ao comportamento pessoal de Musk, todos os relatórios anteriores retratam a cena como uma sequência típica de um episódio de "Succession".

Imagem: Joe Rogan| Elon Musk fumou maconha ao vivo

Mas neste novo relatório, citando pessoas que testemunharam o consumo de drogas ou foram informadas sobre isso, o jornal revela que Elon Musk tem consumido uma ampla variedade de drogas ilegais, como cocaína, ecstasy, LSD e até cogumelos alucinógenos.

O relatório também afirma que o magnata foi visto consumindo ketamina, um medicamento que obteve com receita médica, mas que o tomou apenas para fins recreativos.

As testemunhas também apontaram que outros diretores, Antonio Gracias e Steve Jurvetson, também consumiram drogas ilegais com Musk em uma das várias festas organizadas por Elon no Hotel El Ganzo, localizado em San José del Cabo, México.

O jornal afirma que até mesmo seu irmão Kimbal participa regularmente dessas reuniões e relata até mesmo como Musk compareceu a uma festa em Hollywood Hills no final de 2022, onde consumiu uma forma líquida de êxtase de uma garrafa de água.

O relatório sugere que os parceiros comerciais mais próximos de Musk não se recusam a consumir drogas com ele porque temem perder sua riqueza e status social ao incomodar o magnata.

Por enquanto, todas são acusações sem uma aparente base sólida de evidências. Embora os relatórios desse tipo já estejam se acumulando há muito tempo para serem ignorados.