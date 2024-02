Dragon Ball cai e One Piece sobe: Toei revela o sucesso financeiro de suas melhores séries de anime

Qualquer fã da velha escola do anime pensaria que Dragon Ball é hoje em dia a saga mais popular e lucrativa para a Toei Animation, mas a triste realidade é que os tempos mudaram e One Piece é o rei absoluto dos negócios.

Não podemos negar que a saga dos piratas do chapéu de palha cresceu em sua fama, especialmente no ano de 2023, quando a série Live Action adaptada pela Netflix acabou ganhando renome mundial.

De alguma forma, esta produção se tornou um dos poucos e admiráveis exemplos em que o material do mangá e do anime é respeitado em essência para alcançar uma versão fiel à história original, mesmo que isso parecesse algo francamente impossível.

Toriko x One Piece x Dragon Ball Z Super Crossover Special Toei Animation

Tudo isso teria se traduzido em muito dinheiro e lucros fortes para as pessoas da Toei Animation, mas isso tem algumas consequências óbvias, como confirmar uma tendência que eu já percebia há alguns anos atrás:

A franquia criada por Akira Toriyama continua viva, com muitos projetos em andamento, incluindo spin-offs. Mas a realidade é que ela não está passando pelo seu melhor momento e já está em declínio há algum tempo, pelo menos do ponto de vista financeiro.

One Piece supera Dragon Ball nos resultados financeiros da Toei Animation

Toei Animation, um dos estúdios de animação mais reconhecidos do mundo, publicou seu relatório fiscal do terceiro trimestre de 2024 (via Hindustan Times), revelando algumas mudanças importantes no desempenho de suas franquias mais populares.

Por exemplo, One Piece, que agora podemos considerar o anime insignia da Toei Animation, teve um crescimento significativo em todas as frentes. No mercado nacional japonês, a série gerou 5,2 bilhões de ienes no terceiro trimestre, um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Enquanto a nível internacional, One Piece também experimentou um crescimento considerável, passando de 3,8 bilhões de ienes em 2023 para 5,0 bilhões em 2024, posicionando-se em segundo lugar nas licenças internacionais.

Imagen: Toei Animation | Resultados financieros Toei Animation 2023.

Por sua vez, Dragon Ball continua sendo uma das franquias mais lucrativas da Toei Animation fora do Japão, mas tem experimentado uma leve diminuição em seus lucros. No mercado nacional, a série gerou 3,8 bilhões de ienes, um -2% em relação ao terceiro trimestre de 2023.

A nível internacional, Dragon Ball mantém-se no topo das licenças, embora com uma pequena redução nos seus rendimentos, passando de 8,1 mil milhões de ienes em 2023 para 7,4 mil milhões em 2024.

Mas talvez as duas maiores surpresas foram encontradas com Digimon e Slam Dunk, que experimentaram um ressurgimento em popularidade.

Digimon ficou em terceiro lugar nas licenças internacionais, enquanto que Slam Dunk, graças ao sucesso de seu filme recente, ficou em terceiro lugar nas licenças de filmes no exterior.

Se tiverem a oportunidade de assistir a este filme, recomendamos amplamente. Aqui está o trailer oficial: