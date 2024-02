Diretamente de Star Wars: centopeias africanas com aparência extraterrestre são descobertas

Ficamos fascinados com as descobertas científicas. Ainda mais quando se trata de espécies que surpreendem por sua semelhança com personagens de ficção científica.

Nas montanhas Udzungwa da Tanzânia, um grupo de cientistas da Universidade de Sunshine Coast (UniSC) da Austrália descobriu algo sem precedentes.

Uma espécie saída de Star Wars

Durante uma pesquisa sobre o crescimento das árvores e das trepadeiras, esses pesquisadores identificaram um novo gênero e cinco espécies previamente desconhecidas de diplópodes com características que evocam imagens de seres de outro mundo.

Tanto assim que o professor Andy Marshall da UniSC, uma figura-chave nessa descoberta, compartilhou detalhes sobre as criaturas surpreendentes, comparando-as até mesmo com os icônicos personagens de Star Wars.

Estes "milípedes nos ajudarão a determinar duas teorias muito diferentes sobre o papel das trepadeiras na recuperação da floresta: se as trepadeiras são como bandagens que protegem uma ferida ou 'parasitoides' que sufocam a floresta", explicou Marshall sobre a descoberta publicada no 'European Journal of Taxonomy'.

Milípedes - UNIVERSITY OF THE SUNSHINE COAST Lophostreptus magombera e Udzungwastreptus marianae

Milípedes : Indicadores-chave da saúde da floresta

"Durante o nosso trabalho de campo para medir a recuperação florestal, registramos milípedes de todos os tamanhos. Não compreendemos a importância dessas espécies até que especialistas em miriápodes avaliaram nossos espécimes, acrescentou Marshall após a descoberta."

No entanto, o novo gênero descoberto foi batizado como "Udzungwastreptus" em homenagem às mesmas montanhas da Tanzânia onde foram encontrados.

Enquanto as novas espécies, que agora residem no Museu de História Natural da Universidade de Copenhague, são Lophostreptus magombera, Attemsostreptus cataractae, Attemsostreptus leptoptilos, Attemsostreptus julostriatus e Udzungwastreptus marianae.