A Open AI quer dar um golpe no mercado de chips de IA em relação à NVIDIA

A NVIDIA atualmente domina quase 80% do mercado de chips projetados para inteligência artificial, gerando receitas que ultrapassam os 11 bilhões de dólares em 2021.

Este setor experimentará um crescimento significativo, de acordo com projeções da Allied Market Research (AMR), que estimam vendas acima de 263 bilhões de dólares até 2031.

No entanto, a OpenAI pode estar considerando uma mudança. No início de março de 2023, foi sugerido que a OpenAI precisaria de mais de 30.000 chips de IA, provavelmente da NVIDIA, para manter o funcionamento do ChatGPT a médio prazo.

Apesar do sucesso da NVIDIA, a OpenAI estaria buscando desenvolver seus próprios chips de IA para reduzir sua dependência da NVIDIA.

Sam Altman, CEO da OpenAI, estaria em busca de investidores para financiar o desenvolvimento desses chips. Além disso, a OpenAI precisaria colaborar com um fabricante de circuitos integrados capaz de produzir a quantidade necessária de semicondutores.

Rumores indicam que a empresa está considerando uma colaboração com a TSMC, um gigante taiwanês conhecido por sua capacidade de inovação na fabricação de circuitos.

A Microsoft também está na jogada

Enquanto isso, a Microsoft, outro ator importante no campo da IA, está explorando maneiras de criar IA mais eficiente em termos de energia.

O alto consumo de energia da IA levanta preocupações ambientais e econômicas significativas, motivando a Microsoft a buscar soluções para reduzir os custos operacionais e ambientais associados a essa tecnologia.

Uma das soluções que a Microsoft está considerando é o uso de energia nuclear, embora isso levante preocupações sobre resíduos radioativos. A energia nuclear é um assunto controverso em muitos países e sua adoção como fonte de energia para a IA está sujeita a um intenso debate na comunidade global.