A Nike aposta nas Air Max Flyknit Venture para brilhar neste 2024

Assim como todos os anos, a corrida para revolucionar o mercado de calçados esportivos está mais viva do que nunca. E agora é a vez da Nike apresentar seus últimos modelos.

Fundindo inovação com estilo, a marca do Swoosh anunciou a chegada dos Nike Flyknit Haven e Nike Flyknit Bloom, além da muito aguardada Air Max Flyknit Venture.

Esta última, que combina o melhor do conforto casual com a resistência necessária para o exercício ao ar livre.

As Nike Air Max Flyknit Venture

Com um preço de lançamento previsto de US$170, as Air Max Flyknit Venture, disponíveis no início de fevereiro, oferecem uma combinação de cores.

Seu design é criado para atravessar trilhas de dificuldade moderada, graças a uma sola externa resistente e tornozelos acolchoados, conforme visto nas imagens oficiais.

Desde o seu lançamento em 2012, a tecnologia Flyknit da Nike marcou um antes e um depois na sua categoria, estendendo sua influência através de diversos esportes e consolidando-se como um modelo funcional.

E apesar de nos últimos cinco anos o enfoque ter sido mais na utilidade do que no estilo, a Nike busca mudar essa percepção com seus lançamentos para 2024, prometendo o melhor do Flyknit, mas com um design mais vanguardista do que suas antecessoras.