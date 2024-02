A Inteligência Artificial cria vídeos deepfake que permitiram um mega roubo de $25 milhões de dólares

A tecnologia de Inteligência Artificial tem adquirido um peso alarmante para a comunidade de especialistas em segurança, especialmente quando essas plataformas são usadas para criar vídeos deepfake.

Talvez o caso mais recente, popular e desconsiderado que tivemos foi com a cantora Taylor Swift, que acabou inundando o Twitter (agora X) e outras redes sociais com imagens geradas por IA em que ela aparecia em situações comprometedoras com um realismo perturbador.

Taylor Swift. Cantora em Las Vegas (Twitter,)

Mas alguém aparentemente decidiu aproveitar essa nova era da tecnologia deepfake impulsionada pela Inteligência Artificial em tempo real para realizar um roubo de US$25 milhões, estabelecendo um claro precedente de como tudo isso pode ser usado.

Trata-se de uma história tão elaborada e complexa que pareceria mais própria de uma cena da franquia de filmes Missão Impossível ou algum outro filme de espionagem. Mas não, isso é real, os vídeos falsos por IA podem ser usados para roubar, literalmente, milhões.

A história de como alguém usou vídeos deepfake criados por Inteligência Artificial para roubar $25 milhões de dólares

Um perturbador relatório dos colegas do South China Morning Post nos conta como um golpista apoiado pela tecnologia de Inteligência Artificial conseguiu roubar US $25 milhões de dólares com uma videoconferência telefônica falsa, montada com vídeos deepfake.

De acordo com o relatório da mídia asiática, o ladrão teria drenado cerca de HK$200 milhões (dólares de Hong Kong), que equivalem a USD $25,6 milhões, da filial de uma empresa multinacional na China, usando tecnologia inteligente de deepfake em uma videoconferência falsa.

Parece que um funcionário do departamento financeiro da empresa recebeu uma típica mensagem de phishing que afirmava ser do diretor financeiro (CFO) da empresa no Reino Unido.

A mensagem instruía o funcionário a realizar uma transação secreta, mas o funcionário não caiu no começo, pois tudo indicava que se tratava de uma tentativa de fraude.

Deepfake Foto: cortesia

No entanto, sua opinião mudou quando o suposto CFO organizou uma videoconferência telefônica onde mostrou o rosto do executivo, falsificado por meio de um vídeo deepfake por IA, juntamente com outros funcionários de alto escalão para convencer a vítima a transferir o dinheiro.

Ao ver seus colegas de trabalho em vídeo, a vítima descartou que se tratasse de uma tentativa de engano e "obedeceu" à ordem de seu superior, começando com as transações milionárias.

O pobre sujeito realizou 15 transferências para cinco contas bancárias diferentes de Hong Kong no valor de USD $25,6 milhões e foi apenas uma semana depois que os funcionários da empresa descobriram o golpe e chamaram a polícia.

Parece que o ladrão sofisticado conseguiu criar os vídeos deepfake através de Inteligência Artificial, utilizando uma série de sequências de áudio e vídeo encontradas online, uma vez que estavam disponíveis publicamente devido à natureza das atividades do CFO e outros executivos.

A investigação está atualmente em andamento e ainda não foram feitas prisões.