Elon Musk e os videogames: a musa que o inspira e o ajuda a escapar do estresse

Elon Musk teve um ano bastante complicado, entre o desastre que ele enfrentou no Twitter, onde teoricamente tem uma CEO, mas na realidade, é óbvio que o magnata continua ditando as regras do que é feito lá.

Em paralelo, temos a crise que estourou na cara da Tesla Motors, onde o lançamento de sua primeira caminhonete elétrica, a Cybertruck, foi um enorme fracasso, apenas ofuscado pelo recente revés legal em que perdeu de uma só vez mais de US$5 bilhões.

Elon Musk (Foto AP /Kirsty Wigglesworth, Pool) AP (Kirsty Wigglesworth/AP)

Com todas essas coisas em cima, mais as que se acumulam, não é surpresa para ninguém que Elon tenha sido escolhido por muitos de seus colegas como um dos piores CEO ativos nos Estados Unidos.

Mas como é possível se livrar de tanta pressão devido à acumulação de falhas brutais? Parece que Musk encontrou a resposta e refúgio nisso nos jogos.

Os videogames como uma forma de alívio para Elon Musk

O magnata da tecnologia Elon Musk, conhecido por sua agitada vida à frente de empresas como Tesla, SpaceX e Twitter, revelou um aspecto inesperado: sua paixão por videogames. Em um recente podcast com Lex Fridman, Musk confessou que jogar videogames o ajuda a acalmar a mente e combater o estresse.

"Eliminar os demônios em um videogame acalma os demônios em minha mente", disse Musk, que além de achá-los divertidos, aprecia a história, a arte e a resolução de enigmas que eles oferecem. "Joguei muitos videogames porque é minha principal atividade recreativa", admitiu.

Para Musk, a chave do prazer está em encontrar o equilíbrio: "Não precisa ser nem muito fácil nem muito difícil, algo como na zona de Cachinhos Dourados". E ele acrescenta: "Eu suponho que geralmente você quer sentir que está progredindo em um jogo. Também há arte bonita e histórias interessantes, e é como um quebra-cabeça incrível para resolver".

Imagem: Pink Sheep - YouTube | Elon Musk jogando minecraft

Entre os seus jogos favoritos, Musk destaca "Elden Ring", da FromSoftware, considerando-o o principal candidato ao melhor jogo de todos os tempos, elogiando seu design "incrivelmente criativo" e sua arte "impressionante", recomendando jogá-lo em uma televisão de alta resolução para apreciar ao máximo sua estética.

A conversa estava cheia de menções a títulos lendários, mas se vocês o seguem no X, antes do Twitter, também saberão que ele é fã de jogos como Minecraft, Diablo VI, Saints Row IV, BioShock, Mass Effect 2 e Fallout 3.

No final, os videogames são um verdadeiro refúgio para Elon Musk, mas não sabemos se serão úteis para enfrentar os desafios que se aproximam para seus negócios.