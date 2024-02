Dragon Ball Sparking ZERO poderia incorporar guerreiros de Dragon Ball GT

Dragon Ball Sparking Zero Jogo

Dragon Ball Sparking ZERO está chamando a atenção de todos os fãs (jogadores) do anime de Akira Toriyama. Ter a data exata de lançamento e a quantidade de personagens é o mais procurado por todos que aguardam ansiosamente o lançamento da continuação de Budokai Tenkaichi.

Uma resenha da Hobby Consolas cita um relatório onde se fala que o produtor do videogame, chamado Jun Furutani, confirma a presença de personagens de Dragon Ball GT.

Isso significa que poderia aparecer o Goku criança com traje azul, transformações como o Super Saiyajin 4 ou uma versão adolescente da Pan que não é canônica, mas que não daria spoiler de como a filha do Gohan vai parecer em Dragon Ball Super quando crescer.

Os personagens de Dragon Ball GT em Dragon Ball Sparking ZERO não estão confirmados. É certo que não estarão presentes no lançamento do jogo. E quando chegarem, será através de um DLC para download, em alguma das futuras atualizações.

Dragon Ball: Sparking Zero será lançado para o Sony PlayStation 5, os dois consoles da Microsoft: Xbox Series X|S e para PC através da plataforma Steam.

"Dragon Ball Sparking ZERO leva a lendária jogabilidade da série Budokai Tenkaichi a outro nível. Aprenda e domine uma incrível lista de personagens jogáveis, cada um com suas habilidades, transformações e técnicas características. Leve a luta para arenas que desmoronam e reagem ao seu poder enquanto a batalha continua. Sacuda a terra. Quebre os céus. Torne seu o poder destrutivo dos lutadores mais fortes que já apareceram em Dragon Ball", escreveram da Bandai Namco na publicação do trailer.

Uma imagem que se tornou viral nas redes sociais em 28 de dezembro de 2023 mostra um quadro com um total de 145 guerreiros, entre os quais se destacam vários deuses da destruição, personagens importantes de Dragon Ball Super e até mesmo a mãe de Goku, Gine.

Reiteramos, não se sabe se é real, mas vamos compartilhar para que vocês mesmos julguem a imagem com os personagens que poderiam aparecer em Dragon Ball Sparking ZERO.