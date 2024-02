Disney faz investimento bilionário para criar um universo expandido no Fortnite

Na noite da última quarta-feira, dia 07 de fevereiro, a internet foi pega de surpresa com o anúncio de um investimento bilionário feito pela Disney. Segundo informações do IGN Brasil, a Disney comprou US$1,5 bilhão em ações na Epic Games, com o objetivo de se unir à empresa para desenvolver um universo aberto, persistente e social envolvendo o jogo Fortnite.

A ideia seria aumentar o nível de interação entre os fãs, que poderiam “jogar, assistir, comprar e engajar” com seus personagens preferidos das histórias da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars entre outros títulos.

O anúncio, realizado durante a apresentação de ganhos do primeiro quadrimestre do ano fiscal de 2024 da Disney, foi acompanhado pela revelação dos planos da companhia para essa nova “experiência feita na Unreal Engine”. Com ela, os jogadores poderão vivenciar suas conexões com os personagens de forma “mágica”.

Investimento bilionário

Em declaração o diretor executivo da The Walt Disney Copany, Robert A. Iger, comentou sobre o novo investimento.

“Nossa emocionante nova relação com a Epic Games unirá as marcas e franquias amadas da Disney com o altamente popular Fortnite de maneira transformadora em novos games e nesse universo do entretenimento”.

“Isso marca o maior investimento da Disney no mundo dos games e oferece oportunidades significativas de crescimento e expansão. Mal podemos esperar para os fãs verem de maneiras surpreendentes as histórias e mundos da Disney que amam”.

Apesar da divulgação de valores e intenções, não foram oferecidos detalhes sobre o projeto em questão. Então ainda não é possível saber exatamente quando, como e o que os fãs poderão esperar dessa união. Sabemos somente que o projeto deve durar por anos e ser uma expansão do que já foi feito em parceria entre as marcas dentro do jogo Fortnite.

Atualmente, já existem skins de personagens Marvel e Star Wars dentro do Fortnite, e até mesmo alguns eventos temáticos já foram realizados.