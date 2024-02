Desenvolveram um implante cerebral capaz de tratar com sucesso o TOC e a epilepsia

A medicina evolui de uma maneira surpreendente através da tecnologia. Um pequeno dispositivo instalado no cérebro ajudou uma paciente que sofre de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e epilepsia.

O implante no cérebro serviu para tratar ambas condições ao mesmo tempo. A paciente, identificada como Amber Pearson, de 34 anos, conta que uma de suas ações compulsivas era lavar as mãos até se machucar, devido ao TOC.

Mas graças a este tratamento, que tem sido testado nela há anos, sua vida deu uma reviravolta radical. "Estou realmente presente na minha vida diária e isso é incrível. (...) Antes, eu estava constantemente em minha cabeça, preocupada com minhas compulsões", disse a paciente, de acordo com a notícia do Bio Bio.

A ciência demonstra, mais uma vez, que os chips cerebrais, aplicados a situações específicas, funcionam de forma ótima.

O meio citado relata que, inicialmente, médicos da Universidade de Ciências e Saúde de Oregon, em Portland, disseram que o chip era especificamente para tratar a epilepsia. No entanto, a própria paciente deu a ideia de fazer com que o mesmo chip tentasse tratar seu TOC.

A novidade real deste chip é que ele trata ambas as doenças em um único dispositivo. Anteriormente, ambas as condições eram tratadas com dispositivos diferentes.

Os resultados positivos surgiram em Amber após 8 meses de uso do aparelho em seu cérebro. Ela registra as condições das doenças durante meia hora por dia, quando antes registrava cerca de 8 horas diárias.

“Estou feliz novamente e animada para sair e viver com meus amigos e minha família. Foi algo pelo qual estive isolada por anos”, expressou Amber.