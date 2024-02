Descubra por que o TikTok sugere vídeos que você não consegue resistir: desvendando o algoritmo

TikTok Logo (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images/Imagen referencial)

Muitos dirão que a maior diferença entre o Instagram e o Tiktok não é a sua interface, mas sim o seu motor de busca. A plataforma de origem asiática é famosa por competir com grandes como o Google e, com isso, tornar a vida dos usuários um pouco mais fácil.

Ao integrar sugestões de pesquisa em seus vídeos, o TikTok busca maximizar o tempo de permanência dos usuários, incentivando-os a explorar cada vez mais conteúdo adicional.

Esta estratégia se concentra em apresentar conteúdos atrativos de acordo com nosso próprio histórico. No entanto, às vezes podemos perceber uma desconexão entre as sugestões e os temas dos vídeos originais.

Sugestões aleatórias

A rede social inclina-se para o sensacionalismo, oferecendo recomendações que, frequentemente, se desviam completamente do tema do vídeo visualizado anteriormente.

De acordo com um porta-voz da plataforma, essa abordagem em direção ao drama e conteúdo emocionalmente carregado é uma tática deliberada para incentivar a interação.

Um algoritmo centrado no drama?

Atualmente, o TikTok utiliza um sofisticado sistema algorítmico para gerar suas pesquisas sugeridas, priorizando conteúdos que envolvem emoções fortes, como histórias de superação e ativismo.

Apesar de sua inclinação para amplificar o drama, a plataforma estabelece limites para garantir que o conteúdo promovido esteja em conformidade com suas políticas, excluindo atos violentos ou assédio.

Assim, os usuários e criadores têm a opção de bloquear certas palavras-chave para evitar recomendações indesejadas. No entanto, o sistema de moderação do TikTok não é perfeito, permitindo que sugestões inadequadas passem pelo filtro.

Cabe mencionar que a plataforma oferece ferramentas para relatar recomendações consideradas inadequadas e, embora nada seja infalível, relatar conteúdos permitirá que seu algoritmo não “enlouqueça” com o drama.