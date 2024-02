Curiosidades sobre Mark Zuckerberg que ninguém poderia imaginar

Desde que fundou o Facebook há 20 anos, Mark Zuckerberg nunca deixou de estar em destaque. E como não poderia deixar de ser, ele se tornou uma das figuras mais emblemáticas do universo tecnológico.

Sua rede social transformou a forma como nos conectamos com outras pessoas, e sua ambição o levou a construir um metaverso.

Por isso, vamos revisar os dados mais curiosos do programador e empresário norte-americano de 39 anos que não se formou na universidade, mas ainda assim é um dos homens mais ricos do mundo atualmente.

Dados curiosos sobre Mark Zuckerberg

Nascido em 14 de maio de 1984, desde sua infância Zuckerberg foi apaixonado por tecnologia. Na verdade, o ex-aluno de Harvard demonstrou seu talento para programação desde muito jovem. Aos 12 anos, ele criou "ZuckNet", um sistema de mensagens para sua família.

Posteriormente, lançou "Facemash", que estabeleceu as bases para o que eventualmente se tornaria o Facebook. E, sob sua liderança, o Facebook se transformou em Meta Platforms, Inc., consolidando-se como um gigante tecnológico que inclui o WhatsApp e o Instagram.

Mark Zuckerberg Bilionário jovem

Como mencionamos anteriormente, Zuckerberg deixou a universidade para se concentrar no Facebook, mudando-se para o Vale do Silício, Califórnia, onde a empresa experimentaria um crescimento explosivo.

Aos 23 anos, ele se tornou um bilionário quando a Microsoft investiu 240 milhões de dólares no Facebook, marcando o início de sua fortuna.

Mark Zuckerberg Multibilionário

Continuando seu caminho, o homem de negócios não poupou despesas quando se tratou de competição. Em 2012, ele investiu mais de um bilhão de dólares para comprar o Instagram e, em 2014, desembolsou 19 bilhões pelo Whatsapp.

Mas nem tudo tem sido tão fácil para o nativo de Nova York. A sua reputação começou a declinar após o escândalo de Cambridge Analytica, uma polêmica que evidenciou os desafios éticos na gestão de dados pessoais.

Mesmo assim, em 2024 a Forbes o colocou entre os cinco mais ricos do mundo, com uma fortuna de 25.300 milhões de dólares.

Atualmente ele está casado com Priscilla Chan, trabalha em novas tecnologias como seus óculos com inteligência artificial em parceria com a Ray-ban, e está construindo um mega abrigo no Havaí, que possui um nível que lhe permitiria se proteger de um possível apocalipse.