Crunchyroll é um serviço de streaming de animação japonesa, e pode ser acessado diretamente na sua TV

Crunchyroll, a melhor experiência de anime do mundo, anunciou uma nova colaboração com a Samsung Electronics que permitirá aos usuários de Samsung Smart TV em todo o mundo descobrir e desfrutar facilmente de anime diretamente em suas telas.

A aplicação Crunchyroll já está disponível para usuários da Samsung nos EUA., e usuários de mais países poderão acessá-la no final desta semana.

Quais televisores terão acesso?

Disponível em todas as TVs Samsung Smart TV de 2017 a 2023, os usuários podem encontrar facilmente o Crunchyroll na loja de aplicativos Samsung Smart TV. Com essa integração, os usuários da Samsung Smart TV podem acessar a ampla biblioteca de conteúdo de anime do Crunchyroll, que inclui mais de 1000 títulos, 3.300 vídeos musicais japoneses e especiais de concertos, e os últimos programas em tendência disponíveis no Crunchyroll.

Tudo isso com a opção de legendas ou dublagem em mais de 12 idiomas locais, incluindo o espanhol.

Crunchyroll Anime

O gigante catálogo da Crunchyroll, agora diretamente na sua TV

"O anime é uma das formas de entretenimento de crescimento mais rápido em todo o mundo. Estamos felizes em melhorar o acesso ao Crunchyroll para os usuários de Smart TV da Samsung. A Samsung oferece uma experiência única tanto para os fãs quanto para os curiosos de anime, permitindo que eles se registrem facilmente e acessem seu anime favorito diretamente na tela da TV", disse Kaliel Roberts, chefe de produto da Crunchyroll.

Crunchyroll possui a maior seleção de títulos de anime do mundo, como My Hero Academia, JUJUTSU KAISEN, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Chainsaw Man e Attack on Titan, assim como clássicos tão amados como Cowboy Bebop, One Piece, entre outros. Crunchyroll está disponível em mais de 200 países e territórios, e oferece a biblioteca de anime mais completa e a transmissão simultânea de novas séries logo após sua estreia no Japão.

Esta nova colaboração garante que os usuários da Samsung Smart TV possam desfrutar de uma experiência premium de streaming do Crunchyroll no conforto de suas casas.